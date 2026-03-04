Chaos ewakuacyjny. Samolot z Omanu wylądował w Amsterdamie częściowo pusty

Samolot linii KLM, który miał zabrać z Omanu obywateli Holandii, wylądował na lotnisku w Amsterdamie częściowo pusty - poinformował holenderski nadawca NOS. Według relacji świadków niektórych pasażerów nie wpuszczono na pokład pomimo ich wcześniejszego kontaktu z ambasadą w Maskacie. Holenderskie MSZ zapowiedziało wyjaśnienie okoliczności zamieszania.

Samolot linii KLM wrócił z Omanu częściowo pusty

Po rozpoczęciu w sobotę przez USA i Izrael ataku na Iran  oraz odwetowych atakach Republiki Islamskiej na państwa Zatoki Perskiej i Izrael, przestrzeń powietrzna wielu krajów została zamknięta.

 

Według relacji podróżnych i informacji przekazanych przez NOS, na lotnisku w stolicy Omanu doszło do chaosu podczas odprawy pasażerów. Kilkudziesięciu Holendrów, którzy pojawili się na lotnisku po kontakcie z ambasadą, nie znalazło się na liście pasażerów i nie mogło wejść na pokład samolotu.

Samolot wrócił częściowo pusty. Holenderskie MSZ chce wyjaśnić sprawę 

Jednym z nich był Hugo van der Leek, który przebywał w Omanie na wakacjach z matką. Jak relacjonował, po telefonie z ambasady natychmiast udali się na lotnisko, jednak po kilku godzinach oczekiwania przy stanowisku odprawy okazało się, że nie mogą polecieć. Według jego słów podobny problem miało co najmniej 40 osób.

 

ZOBACZ: Irańska rakieta leciała w przestrzeń powietrzną NATO. Została zestrzelona

 

Rzecznik KLM poinformował, że na pokładzie znajdowało się 91 obywateli Holandii zarejestrowanych w systemie MSZ. Łącznie samolotem podróżowało około 250 osób, w tym ok. 160 pracowników KLM i innych linii lotniczych. Boeing 787-10 Dreamliner może zabrać 344 pasażerów, co oznacza, że maszyna wróciła do Amsterdamu częściowo pusta.

 

Holenderskie MSZ zamierza wyjaśnić okoliczności zdarzenia i prowadzi rozmowy w sprawie pomocy osobom, które wciąż pozostają w Omanie. Holandia początkowo nie chciała wysyłać samolotów po swoich obywateli w rejon Zatoki Perskiej ze względów bezpieczeństwa.

 

