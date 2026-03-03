Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2025 w Polsce rentę z tytułu niezdolności do pracy (chorobową) pobierało 496,9 tys. osób. To spadek względem analogicznego okresu roku 2024 o ok. 30 tys. O tym, czy pacjent jest niezdolny do pracy, decydują lekarze orzecznicy oraz komisje lekarskie ZUS. Odmowy przyznania świadczenia nie należą do rzadkości.

Odmawiają rent. "Cudowne ozdrowienia"

Zakład zauważa, że z roku na rok spada liczba rencistów chorobowych. W 2020 r., po uśrednieniu, w skali roku było to 653,5 tys. osób, a w 2024 już 500,8 tys. Dane wskazują z kolei, że w 2024 r. przyznano 46,2 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, a negatywna decyzja zapadła 27,3 tys. razy. Świadczenie nie zostało więc nadane 37,1 proc. wnioskodawców (średnio co trzeci wniosek został odrzucony).

Eksperci zaznaczają, że uzyskanie takich uprawnień wymaga od ubezpieczonego determinacji.

- Orzecznictwo zdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS budzi ogrom wątpliwości - oceniła, cytowana przez Infor, Anna Maria Dukat, ekspertka Business Centre Club ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej. Jej zdaniem często dochodzi też do "cudownych uzdrowień". To m.in. przypadki, gdy po latach przebywania na rencie, ZUS nagle uznaje, że ktoś nadaje się jednak do pracy. Mimo, że jego stan zdrowie niekoniecznie na to wskazuje. Wielu chorych decyduje się na skierowanie sprawy do sądu.

Stały poziom negatywnych decyzji

Przytaczany przez media dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, zwraca uwagę, że choć liczba odmów przyznania renty pozostaje stosunkowo wysoka, to jest ona względnie stabilna na przestrzeni lat - 38,3 proc. w 2023 roku oraz 38,7 proc. w 2022 roku. Może to więc świadczyć o "szczelności" systemu weryfikacji prawa do świadczeń.

Cała procedura oceny stanu zdrowia bywa jednak przewlekła. W 2024 roku decyzji nie doczekało się 13,3 tys. wniosków. Jak ocenił dr Wojewódka, może to wynikać z przeciągających się postępowań, niedoboru lekarzy orzeczników lub czasochłonnej analizy dokumentacji medycznej.

Renty chorobowe. Podano średnie wypłaty

Warto przypomnieć, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Niezdolność do pracy orzekana jest na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że stan zdrowia nie rokuje poprawy - wówczas świadczenie może zostać przyznane na dłuższy czas.

Według danych ZUS przeciętna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej w 2024 roku wynosiła 2 592,62 zł. Najwięcej nowych świadczeniobiorców (11,8 proc.) otrzymywało kwoty w przedziale od 1600,01 do 1800 zł. Druga najliczniejsza grupa (10,2 proc.) pobierała świadczenia w wysokości od 3000,01 do 3500 zł. Dwa lata temu średni wiek osoby, której przyznano rentę, wynosił 52,5 roku, a jej staż zawodowy 27,4 roku. W przypadku wszystkich rencistów z tej grupy było to odpowiednio 60,7 roku oraz 22,9 roku.

