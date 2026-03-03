El Mencho został pochowany na cmentarzu na przedmieściach Guadalajary, która jest drugim co do wielkości miastem Meksyku. W stanie Jalisco, gdzie odbywał się pogrzeb szefa kartelu, zgromadziło się wojsko.

Informację o pochówku, jak podaje CNN, potwierdził meksykański urzędnik federalny, który prosił o anonimowość. Miejsca nie potwierdziło z kolei Biuro Prokuratora Generalnego, powołując się na "względy bezpieczeństwa".

Meksyk. Pogrzeb El Mencho. Szef kartelu zginął po operacji wojskowej

Do domu pogrzebowego, w którym znajdowało się ciało El Mencho, spływały wieńce kwiatów. Niektóre z nich były opatrzone wizerunkiem koguta, co miało być związane z nazywaniem szefa kartelu "Władcą Kogutów".

AP Photo/Refugio Ruiz Pogrzeb El Mencho odbył się na cmentarzu Recinto de La Paz w Meksyku

W dniu pogrzebu dziesiątki osób zgromadziły się, aby wziąć udział w uroczystości, a kondukt poruszał się przy akompaniamencie regionalnej muzyki. Trumna, w której pochowano El Mancho, była lśniąco złota, a na dachu samochodu, w którym przewożono ciało, umieszczono wieniec z białych kwiatów. Kondukt kierował się do Recinto de La Paz, cmentarza położonego na zachód od miasta.

AP Photo/Refugio Ruiz Pogrzeb El Mencho w Meksyku





Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho

El Mencho przewodził kartelowi znanemu pod nazwą Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), który był przez niego współtworzony na początku drugiej dekady XXI wieku. W krótkim czasie CJNG stał się jedną z najszybciej rosnących i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku.

ZOBACZ: Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho. Polska ambasada wydała ostrzeżenie

Podczas przeprowadzonej przeciwko niemu operacji wojskowej El Mencho został ciężko ranny i zmarł podczas przewożenia go do stolicy kraju. W odpowiedzi na śmierć szefa kartelu członkowie grupy przystąpili do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach.

Uzbrojeni członkowie CJNG zatrzymywali ciężarówki oraz autobusy, zmuszali kierowców i pasażerów do opuszczenia pojazdów, a następnie je podpalali. Do takich samych incydentów dochodziło w bankach, sklepach, aptekach i lokalach usługowych.

