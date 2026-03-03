Złota trumna, muzyka i wojsko przed cmentarzem. Pogrzeb El Mencho

Świat

W Meksyku odbył się pogrzeb szefa jednego z najpotężniejszych karteli. Nemesio Oseguera Cervantes, znany pod pseudonimem El Mencho, zginął 22 lutego z rąk meksykańskiego wojska. Po jego śmierci w wielu częściach kraju wybuchły zamieszki. Mężczyznę, wiezionego w złotej trumnie przy akompaniamencie regionalnej muzyki, przyszły pożegnać dziesiątki osób. W okolicy cmentarza zgromadziło się wojsko.

Dwie sceny: po lewej stronie mężczyzna w garniturze stoi obok otwartego karawanu, z którego wyjmowana jest złota trumna. Po prawej stronie grupa uzbrojonych żołnierzy w mundurach patrolowych idzie w zwartym szyku.
AP Photo/Refugio Ruiz
W Meksyku odbył się pogrzeb szefa jednego z najpotężniejszych karteli, znanego pod pseudonimem El Mencho

El Mencho został pochowany na cmentarzu na przedmieściach Guadalajary, która jest drugim co do wielkości miastem Meksyku. W stanie Jalisco, gdzie odbywał się pogrzeb szefa kartelu, zgromadziło się wojsko.

 

Informację o pochówku, jak podaje CNN, potwierdził meksykański urzędnik federalny, który prosił o anonimowość. Miejsca nie potwierdziło z kolei Biuro Prokuratora Generalnego, powołując się na "względy bezpieczeństwa".

Meksyk. Pogrzeb El Mencho. Szef kartelu zginął po operacji wojskowej

Do domu pogrzebowego, w którym znajdowało się ciało El Mencho, spływały wieńce kwiatów. Niektóre z nich były opatrzone wizerunkiem koguta, co miało być związane z nazywaniem szefa kartelu "Władcą Kogutów".

 

Pogrzeb El Mencho odbył się na cmentarzu w Zapopan w MeksykuAP Photo/Refugio Ruiz
Pogrzeb El Mencho odbył się na cmentarzu Recinto de La Paz w Meksyku

 

W dniu pogrzebu dziesiątki osób zgromadziły się, aby wziąć udział w uroczystości, a kondukt poruszał się przy akompaniamencie regionalnej muzyki. Trumna, w której pochowano El Mancho, była lśniąco złota, a na dachu samochodu, w którym przewożono ciało, umieszczono wieniec z białych kwiatów. Kondukt kierował się do Recinto de La Paz, cmentarza położonego na zachód od miasta.

 

Pogrzeb El Mencho w MeksykuAP Photo/Refugio Ruiz
Pogrzeb El Mencho w Meksyku

Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho

El Mencho przewodził kartelowi znanemu pod nazwą Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), który był przez niego współtworzony na początku drugiej dekady XXI wieku. W krótkim czasie CJNG stał się jedną z najszybciej rosnących i najbardziej brutalnych grup przestępczych w Meksyku.

 

ZOBACZ: Zamieszki w Meksyku po śmierci El Mencho. Polska ambasada wydała ostrzeżenie

 

Podczas przeprowadzonej przeciwko niemu operacji wojskowej El Mencho został ciężko ranny i zmarł podczas przewożenia go do stolicy kraju. W odpowiedzi na śmierć szefa kartelu członkowie grupy przystąpili do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach. 

 

Uzbrojeni członkowie CJNG zatrzymywali ciężarówki oraz autobusy, zmuszali kierowców i pasażerów do opuszczenia pojazdów, a następnie je podpalali. Do takich samych incydentów dochodziło w bankach, sklepach, aptekach i lokalach usługowych

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu
Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP / CNN
Czytaj więcej
EL MENCHOKARTEL NARKOTYKOWYMEKSYKMEKSYKAŃSKI KARTELŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 