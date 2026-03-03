- Dzisiaj mają na przykład systemy obrony przeciwlotniczej Patriot, rakiety PAC-3, mają to wszystko... Ale czy to chroni przed setkami Shahedów? Nie. A my mamy niedobór PAC-3, tak. Na przykład, jeśli mówimy o broni w czasie wojny, której nam brakuje, to PAC-3, rakiety. Jeśli nam je dadzą, to my damy im drony przechwytujące. To równoważna wymiana - powiedział Zełenski, komentując możliwość współpracy z krajami Bliskiego Wschodu. Jego wypowiedź cytuje portal Ukraińska Prawda.

ZOBACZ: Zimą atakowali energetykę, teraz mają nowy cel. Zełenski o planie Rosji

Szef państwa zaznaczył, że teraz ukraińscy dyplomaci na różnych szczeblach współpracują z przedstawicielami Bliskiego Wschodu. - Myślę, że w najbliższych dniach porozmawiam z każdym z przywódców tych krajów, którzy nawiązują kontakt lub chcą współpracować. Oczywiście jest to kwestia dotycząca wszystkich – jak chronić przestrzeń powietrzną. Sami żyjemy w tej sytuacji - stwierdził.

Według prezydenta Ukraina nie może przekazywać broni, której sama ma niedobór, ale oczywiście jest gotowa dzielić się doświadczeniem w odpieraniu zmasowanych ataków wroga.

Wojna na Bliskim Wchodzie. Propozycja ukraińskiego ministra

W poniedziałek szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów ds. dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu irańskich Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów Shahed osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.

ZOBACZ: "Ukraina doskonale wie". Zełenski zamieścił wpis po persku

Wcześniej, w niedzielę, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że zgodził się, na prośbę USA, aby brytyjskie bazy wojskowe były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny bądź wyrzutnie irańskich rakiet. Szef brytyjskiego rządu zadeklarował, że brytyjscy i ukraińscy eksperci pomogą sojusznikom z krajów regionu Zatoki Perskiej w zestrzeliwaniu irańskich dronów.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu, a także Izrael. W nalotach zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa czołowych postaci irańskiego reżimu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni