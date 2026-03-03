Donald Trump poinformował w poniedziałek, że w tym roku wybierze się na kolację dla korespondentów Białego Domu. Będzie to pierwszy jego udział w tej imprezie w trakcie sprawowania urzędu. Choć amerykańscy prezydenci zwykli uczestniczyć w tym wydarzeniu, Trump opuszczał je przez całą pierwszą kadencję. Polityka zabrakło również na ostatniej tego typu uroczystości, zorganizowanej już po jego powrocie do Białego Domu.

"Ponieważ prasa była wobec mnie wyjątkowo niemiła, WSZĘDZIE FAŁSZYWE WIADOMOŚCI, od samego początku mojej pierwszej kadencji, zbojkotowałem to wydarzenie i nigdy nie poszedłem jako gość honorowy. Cieszę się jednak na spotkanie ze wszystkimi w tym roku. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę wyjątkowego" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Donald Trump na kolacji z dziennikarzami. "Czekamy z niecierpliwością"

Stacja NBC News przypomina, że Trump uczestniczył już wcześniej w kolacjach, ale nie jako głowa państwa. Przez osiem lat urzędowania byłego prezydenta Baracka Obamy był obecny na tych spotkaniach, a podczas jednego z nich w 2011 roku stał się nawet obiektem żartów Obamy.

Prezeska Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu Weijia Jiang oznajmiła w poniedziałkowym oświadczeniu, że organizacja z zadowoleniem przyjęła decyzję Trumpa.

"Cieszymy się, że prezydent przyjął nasze zaproszenie i z niecierpliwością czekamy na możliwość jego ugoszczenia" - napisała Jiang. "Od ponad 100 lat dziennikarze Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu spędzają wieczór z prezydentem w trakcie kolacji, która celebruje Pierwszą Poprawkę, a jednocześnie wspiera naszą pracę, w tym nagrody za wybitne dziennikarstwo i stypendia, aby pomóc kolejnemu pokoleniu reporterów, którzy pewnego dnia będą zadawać pytania w Białym Domu" - dodała prezeska.

Kolacje korespondentów Białego Domu. Tradycja ma ponad 100 lat

Kolacja korespondentów Białego Domu odbywa się od 1921 roku. Pierwszym prezydentem, który wziął udział w tym dorocznym wydarzeniu, był Calvin Coolidge w 1924 roku. Tegoroczna uroczystość zaplanowana jest 25 kwietnia.

NBC News przypomina, że w ostatnich latach Trump pozwał wiele redakcji, w tym BBC, CBS, ABC, "Wall Street Journal", "The New York Times" i "Des Moines Register". Kilka z nich zawarło ugodę jak Paramount - spółka obejmująca CBS oraz ABC i zgodziły się zapłacić odpowiednio 16 i 15 milionów dolarów.

W zeszłym roku administracja Trumpa zarządziła, że będzie decydowała, które media mogą relacjonować codzienne wydarzenia z Białego Domu. Stowarzyszenie korespondentów działa niezależnie od administracji.

