Szef sztabu generalnego czeskiej armii Karel Rehka ocenił, że "sytuacja bezpieczeństwa nie jest łatwa i nie poprawi się w najbliższej przyszłości". - Agresywna polityka Rosji w najbliższej przyszłości będzie bezpośrednim i najbardziej konkretnym zagrożeniem dla obywateli Republiki Czeskiej i bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego - uważa generał.

Rosja może znowu zaatakować w Europie. "W ciągu najbliższych kilku lat"

Wojskowy powołuje się na dane pochodzące z wywiadów krajów sojuszniczych, które wskazują, że Władimir Putin może rozpocząć kolejną wojnę na kontynencie europejskim w ciągu najbliższych trzech-sześciu lat - informuje czeski serwis zpravy.aktualne.cz.

ZOBACZ: Zimą atakowali energetykę, teraz mają nowy cel. Zełenski o planie Rosji

Według Rehki rosyjski przywódca nie chce pokoju z Ukrainą, więc świat powinien przygotować się na dłuższy konflikt. Czeski generał nie wyklucza, że ​​"prawdopodobnie nie zakończy się on nawet po osiągnięciu tymczasowego zawieszenia broni".

"Pragnieniem Putina nie jest tylko Ukraina". Wojskowy wskazuje cel Kremla

Dowódca czeskiej armii jest przekonany, że "pragnienia" Putina nie ograniczają się tylko do Ukrainy. - Konflikt zbrojny w Europie nie jest niemożliwy, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest odwrotnie proporcjonalne do naszej determinacji do obrony i inwestowania w obronność, a także do jedności z naszymi sojusznikami - ocenił Rehka.

Wojskowy nie wyklucza, że ​​celem Putina jest próba podziału krajów Europy. - Jeśli chodzi o naszą własną przyszłość, a dotyczy to również Ukrainy, Rosja będzie próbowała nas zdezintegrować, podzielić i sparaliżować na poziomie społecznym i politycznym, zanim sięgnie po środki militarne. To ich sprawdzona doktryna i nasze społeczeństwo musi zacząć się do tego przygotowywać - powiedział generał.

