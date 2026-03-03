Do zabójstwa doszło na początku grudnia 2025 roku w czeskim mieście Ostrawa, znajdującym się kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Ofiarą był 71-letni mężczyzna. Według ustaleń miejscowych organów ścigania w zbrodni brali udział obywatele Polski.

Wcześniej - na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez czeskie organy ścigania - polscy policjanci zatrzymali 33-latka, który przebywał w województwie łódzkim. Nasze służby ustaliły później, że w zabójstwie seniora pomagała 27-latka, była partnerka zatrzymanego.

Drugie zatrzymanie ws. zabójstwa w Czechach. Byli partnerzy oskarżeni

Do zatrzymania kobiety doszło 26 lutego na posesji w powiecie wieruszowskim (woj. łódzkie). Po zatrzymaniu przez łęczyckich policjantów, podejrzana trafiła do aresztu.

"Następnego dnia została doprowadzona do łęczyckiej prokuratury, gdzie usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Łęczycy podejrzaną tymczasowo aresztował na trzy miesiące" - przekazano w komunikacie opublikowanym przez policję.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łęczycy. Za zabójstwo 71-latka kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

