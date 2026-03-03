Ślady zaprowadziły do Polski. 27-latka podejrzana o zabójstwo w Czechach
Policjanci z Łęczycy zatrzymali 27-latkę, która jest podejrzana o dokonanie zabójstwa na terenie Czech. Wcześniej w tej sprawie, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, ujęto 33-latka. Kobieta usłyszała zarzuty, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi jej dożywocie.
Do zabójstwa doszło na początku grudnia 2025 roku w czeskim mieście Ostrawa, znajdującym się kilkanaście kilometrów od granicy z Polską. Ofiarą był 71-letni mężczyzna. Według ustaleń miejscowych organów ścigania w zbrodni brali udział obywatele Polski.
Wcześniej - na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez czeskie organy ścigania - polscy policjanci zatrzymali 33-latka, który przebywał w województwie łódzkim. Nasze służby ustaliły później, że w zabójstwie seniora pomagała 27-latka, była partnerka zatrzymanego.
Drugie zatrzymanie ws. zabójstwa w Czechach. Byli partnerzy oskarżeni
Do zatrzymania kobiety doszło 26 lutego na posesji w powiecie wieruszowskim (woj. łódzkie). Po zatrzymaniu przez łęczyckich policjantów, podejrzana trafiła do aresztu.
ZOBACZ: Wskazuje, kiedy Putin może zaatakować. "Sytuacja Europy się nie poprawi"
"Następnego dnia została doprowadzona do łęczyckiej prokuratury, gdzie usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Łęczycy podejrzaną tymczasowo aresztował na trzy miesiące" - przekazano w komunikacie opublikowanym przez policję.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łęczycy. Za zabójstwo 71-latka kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej