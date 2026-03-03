Wyniki sondażu IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Radia Zet, wskazują, że 50,9 proc. Polaków popiera pomysł pozyskania przez Polskę broni jądrowej. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 20,9 proc. ankietowanych, opcję "raczej tak" wybrało 30 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS. Polacy o pozyskaniu przez Polskę broni jądrowej

Przeciwko pomysłowi pozyskania przez Polskę broni jądrowej było 38,6 proc. badanych. Wśród osób, które nie popierają tego rozwiązania, odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 23,5 proc. respondentów, z kolei odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 15,1 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Polacy zabrali głos ws. programu SAFE. Najnowszy sondaż

Żadnego zdania w tej sprawie nie miało 10,5 proc. badanych. Wyniki sondażu przeanalizowane ze względu na płeć wskazują, że przeciwko uzbrojeniu Polski w broń nuklearną jest 35 proc. Polek i 42 proc. Polaków. Odsetek kobiet i mężczyzn popierających to rozwiązanie wynosi 51 proc. w obu grupach. Pozostali respondenci nie zajęli stanowiska w tej kwestii.

Broń jądrowa w Polsce. Najwyższe poparcie wśród wyborców Konfederacji i PiS-u

Analiza odpowiedzi respondentów pod kątem zwolenników konkretnych ugrupowań politycznych wskazała, że najwięcej osób popierających pozyskanie broni jądrowej jest wśród wyborców prawicy. Twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie udzieliło 79 proc. wyborców Konfederacji oraz 65 proc. wyborców PiS-u.

ZOBACZ: Polacy wskazali, któremu zagranicznemu liderowi ufają najbardziej. Nowy sondaż

Wśród głosujących na Nową Lewicę 54 proc. badanych opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" udzieliło 40 proc. respondentów popierających Trzecią Drogę. Najmniej zwolenników jest wśród osób głosujących na Koalicję Obywatelską. Twierdzące odpowiedzi w przypadku tej grupy wskazało 35 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 27-28 lutego 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1073 osób.

Program odstraszania nuklearnego. Tusk: Zbroimy się z przyjaciółmi

Kwestia arsenału nuklearnego wybrzmiała w Europie po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, do której doszło w wyniku izraelsko-amerykańskiej operacji militarnej wymierzonej w Iran. Prezydent Francji zapowiedział, że jego kraj zwiększy liczbę swoich głowic nuklearnych.

ZOBACZ: "Zbroimy się z przyjaciółmi". Tusk o rozmowach ws. programu odstraszania nuklearnego

Emmanuel Macron poinformował też, że osiem krajów - w tym Polska - zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu nuklearnym. Podkreślił, że na płaszczyźnie geopolitycznej obecne czasy są okresem przełomów z wieloma zagrożeniami, co ma uzasadniać wzmocnienie arsenału jądrowego.

Do sprawy odniósł się wczoraj premier Donald Tusk. "Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować" - napisał w serwisie X szef rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni