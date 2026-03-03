Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti". Transmisja w Polsat News
Polska
Minister klimatu i środowiska oraz posłanka klubu parlamentarnego Centrum Paulina Hennig-Kloska będzie gościem Grzegorza Kępki we wtorkowym wydaniu "Graffiti". Transmisja od godz. 7.40 w Polsacie, Polsat News, a także na portalach polsatnews.pl i Interia.
Paulina Hennig-Kloska gościem "Graffiti"
Pozostałe odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej