Paulina Hennig-Kloska w programie "Graffiti". Transmisja w Polsat News

Polska

Minister klimatu i środowiska oraz posłanka klubu parlamentarnego Centrum Paulina Hennig-Kloska będzie gościem Grzegorza Kępki we wtorkowym wydaniu "Graffiti". Transmisja od godz. 7.40 w Polsacie, Polsat News, a także na portalach polsatnews.pl i Interia.

Kobieta w okularach i czarnej marynarce siedzi przed ekranem telewizyjnym z kolorowym abstrakcyjnym wzorem.
Polsat News
Adam Gaafar / wka / polsatnews.pl / Polsat News
CENTRUMGRAFFITIGRZEGORZ KĘPKAPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKA

