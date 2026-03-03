Aktor wywołał sensację swoim nowym wyglądem w miniony czwartek podczas ceremonii rozdania Cezarów w Paryżu. Otrzymał honorową statuetkę i wygłosił przemówienie w całości po francusku. Wokół dyskusji na temat jego odmienionej aparycji szybko narosła teoria spiskowa, zgodnie z którą na czerwonym dywanie w Paryżu nie pojawił się prawdziwy Jim Carrey, lecz jego sobowtór.

W ostatnich latach aktor stronił od życia publicznego. W 2022 roku w rozmowie z "Access Hollywood" przyznał, że "całkiem poważnie" rozważa zakończenie kariery artystycznej. W zeszłym roku ponownie pojawił się jednak publicznie podczas brytyjskiej premiery filmu "Sonic 3. Szybki jak błyskawica", w którym ponownie wcielił się w rolę złoczyńcy Doktora Robotnika.

Cezary 2026. Jim Carrey wywołał sensację zmienionym wyglądem

Oliwy do ognia dolała opublikowana na Instagramie relacja Elliota Josepha Rentza, występującego pod pseudonimem Alexis Stone. Artysta specjalizujący się w transformacjach w celebrytów udostępnił zdjęcia Carreya z gali, a także fotografię maski, peruki i protezy zębowej, sugerując, że to on przebrał się za aktora na ceremonię wręczenia nagród.

Nowy wygląd Carreya skłonił niektórych do spekulacji, że mógł poddać się drobnym zabiegom estetycznym, takim jak lifting czy wypełniacze. Jednak - jak zauważa CNN - nietypowa aparycja aktora może być po prostu elementem komediowego skeczu.

Chociażby w 2017 roku aktor trafił na pierwsze strony gazet za sprawą ekscentrycznej wypowiedzi podczas Tygodnia Mody w Nowym Jorku: "Nie ma mnie. Są tylko rzeczy, które się dzieją" - mówił w rozmowie z dziennikarką E! News. Później wyjaśnił, że był to jedynie "egzystencjalny eksperyment".

Czy na gali był Jim Carrey? Agent aktora zabiera głos

Agent Carrey'a postanowił odnieść się do sprawy. W oświadczeniu dla magazynu "The Cut" potwierdził, że "Jim Carrey uczestniczył w ceremonii rozdania Cezarów, gdzie odebrał honorową nagrodę".

Gregory Caulier, delegat generalny nagród Cezar, również odniósł się do spekulacji w poniedziałkowym oświadczeniu dla magazynu "Variety" podkreślił, że udział Carreya był "planowany od zeszłego lata", a aktor przez kilka miesięcy ćwiczył przemówienie w języku francuskim.

