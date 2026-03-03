"Barnum z Ukrainy". Trump wścieka się na Zełenskiego i Bidena

We wpisie opublikowanym we wtorek na platformie Truth Social Donald Trump zaznaczył, że USA posiadają ogromne zapasy amunicji, które - jak stwierdził - są "praktycznie nieograniczone".

"Wojny można prowadzić 'w nieskończoność' i z powodzeniem, używając tylko tych zapasów (które są lepsze niż najlepsza broń innych krajów!)" - stwierdził amerykański przywódca. Ocenił jednak, że w przypadku najwyższej klasy pocisków zapasy są na dobrym poziomie, ale "nie na takim na jakim byśmy chcieli, aby były". Podkreślił, że "znaczna część zaawansowanej broni" znajduje się w magazynach krajów oddalonych od USA.

Trump o zapasach wojskowych USA. Uderzył w Bidena i Zełenskiego

"Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, dając wszystko P. T. Barnumowi (Wołodymyrowi Zełenskiemu!) z Ukrainy - warte setki miliardów dolarów - i chociaż oddał tak wiele z tego, co miało najwyższą wartość (za darmo!) nie zadał sobie trudu, aby to zastąpić" - napisał Trump.

P.T. Barnum był XIX-wiecznym amerykańskim przedsiębiorcą, który jest uważany za jednego z prekursorów nowoczesnego przemysłu rozrywkowego. Był m.in. twórcą cyrku Barnum & Bailey. Niewykluczone, iż amerykański lider przytoczył nazwisko tej postaci, ponieważ Zełenski - zanim wszedł do świata polityki - był komikiem telewizyjnym.

Trump zakończył swój wpis, podkreślając, że podczas swojej pierwszej kadencji (lata 2017-2021) odbudował amerykańskie siły zbrojne i dalej to robi. "Stany Zjednoczone są gotowe do wielkiego zwycięstwa" - podsumował.

Media w USA alarmują: Maleją zapasy amunicji

Wpis Trumpa jest reakcją na ostatnie publikacje amerykańskich mediów, w których wskazywano, że zapasy amunicji maleją w szybkim tempie.

Dziennik "Washington Post" napisał w niedzielę, że wysocy rangą amerykańscy wojskowi są zaniepokojeni kurczącymi się zasobami systemów obrony powietrznej i obawiają się, że wojna na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli.

O panujących w Waszyngtonie obawach dotyczących zasobów rakiet przechwytujących pisał w niedzielę także "Wall Street Journal", oceniając że "kurczące się zapasy mogą ograniczyć opcje" prezydenta Trumpa.

