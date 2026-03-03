"Barnum z Ukrainy". Trump wścieka się na Zełenskiego i Bidena
"Na szczęście odbudowałem armię w trakcie mojej pierwszej kadencji i nadal to robię. Stany Zjednoczone są zaopatrzone i gotowe na wielkie zwycięstwo!" - napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Skrytykował też działania swojego poprzednika Joe Bidena, zarzucając mu, że oddał za darmo cenny sprzęt wojskowy Zełenskiemu.
We wpisie opublikowanym we wtorek na platformie Truth Social Donald Trump zaznaczył, że USA posiadają ogromne zapasy amunicji, które - jak stwierdził - są "praktycznie nieograniczone".
"Wojny można prowadzić 'w nieskończoność' i z powodzeniem, używając tylko tych zapasów (które są lepsze niż najlepsza broń innych krajów!)" - stwierdził amerykański przywódca. Ocenił jednak, że w przypadku najwyższej klasy pocisków zapasy są na dobrym poziomie, ale "nie na takim na jakim byśmy chcieli, aby były". Podkreślił, że "znaczna część zaawansowanej broni" znajduje się w magazynach krajów oddalonych od USA.
"Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, dając wszystko P. T. Barnumowi (Wołodymyrowi Zełenskiemu!) z Ukrainy - warte setki miliardów dolarów - i chociaż oddał tak wiele z tego, co miało najwyższą wartość (za darmo!) nie zadał sobie trudu, aby to zastąpić" - napisał Trump.
P.T. Barnum był XIX-wiecznym amerykańskim przedsiębiorcą, który jest uważany za jednego z prekursorów nowoczesnego przemysłu rozrywkowego. Był m.in. twórcą cyrku Barnum & Bailey. Niewykluczone, iż amerykański lider przytoczył nazwisko tej postaci, ponieważ Zełenski - zanim wszedł do świata polityki - był komikiem telewizyjnym.
Trump zakończył swój wpis, podkreślając, że podczas swojej pierwszej kadencji (lata 2017-2021) odbudował amerykańskie siły zbrojne i dalej to robi. "Stany Zjednoczone są gotowe do wielkiego zwycięstwa" - podsumował.
Media w USA alarmują: Maleją zapasy amunicji
Wpis Trumpa jest reakcją na ostatnie publikacje amerykańskich mediów, w których wskazywano, że zapasy amunicji maleją w szybkim tempie.
Dziennik "Washington Post" napisał w niedzielę, że wysocy rangą amerykańscy wojskowi są zaniepokojeni kurczącymi się zasobami systemów obrony powietrznej i obawiają się, że wojna na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli.
O panujących w Waszyngtonie obawach dotyczących zasobów rakiet przechwytujących pisał w niedzielę także "Wall Street Journal", oceniając że "kurczące się zapasy mogą ograniczyć opcje" prezydenta Trumpa.
