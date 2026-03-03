Amerykańska koszykarka musi opuścić Polskę. "Nie chodzi tu o surowość"

Karpaccy funkcjonariusze straży granicznej podczas kontroli legalności pobytu w Polsce 32-letniej koszykarki ze Stanów Zjednoczonych ustalili, że przeterminowany został jej dopuszczalny pobyt w strefie Schengen o 48 dni.

Wobec grającej w jednym z małopolskich zespołów zawodniczki została wydana decyzja o zobowiązaniu jej do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres sześciu miesięcy.

Koszykarka musi opuścić Polskę. Otrzymała decyzję straży granicznej

W opublikowanym komunikacie Karpacki Oddział Straży Granicznej wskazał, że bycie zawodowym sportowcem i podpisanie kontraktu w Polsce nie jest jednoznaczne ze zgodą na pobyt w kraju, jeśli jest się obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

"Legalny kontrakt sportowy nie oznacza automatycznie legalnego pobytu ani legalnej pracy. To odrębne kwestie, które wymagają spełnienia określonych warunków i dochowania terminów" - przekazano.

"Nie chodzi tu o surowość czy brak dobrej woli służb – to konsekwencja obowiązujących przepisów migracyjnych, które dotyczą wszystkich cudzoziemców, niezależnie od wykonywanego zawodu" - dodała SG.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obywatele Stanów Zjednoczonych mogą przebywać w strefie Schengen bez wizy przez maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180 dniowym. Później ich pobyt staje się nielegalny. Przyczyną problemów koszykarki jest pozostawienie bez rozpoznania złożonego przez nią wniosku o pobyt czasowy do wojewody mazowieckiego. Z tego powodu jej pobyt w Polsce nie został skutecznie zalegalizowany, a przekroczenie dopuszczalnego okresu stało się podstawą do wydania decyzji o powrocie.

