Decyzję w tej sprawie białoruskie MSW podjęło 2 marca. Resort wpisał Wejsznorię na oficjalną listę formacji ekstremistycznych. Na liście znalazły się także powiązane z projektem media w serwisie Telegram m.in. kanały "Viejšnoryja" oraz "Urban Myths" - a także prywatne profile w mediach społecznościowych i logo przedstawiające siatkę przecinających się białych linii na czarnym tle.

Według MSW związek z Wejsznorią ma Aleh Łaryczau - artysta uliczny, działacz społeczny i organizator festiwalu Urban Myths, wcześniej nagradzany za swoją działalność przez władze Mińska. O jego zatrzymaniu informowano pod koniec ubiegłego roku. W styczniu został aresztowany, a następnie przeniesiony do aresztu śledczego w ramach politycznie motywowanej sprawy karnej. Białoruskie organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

W myśl obowiązujących przepisów może on zostać skazany za "przynależność do organizacji ekstremistycznej", za co grozi do siedmiu lat kolonii karnej. Niezależne media podkreślają, że najprawdopodobniej będzie sądzony za rzekome związki z żartobliwą społecznością internetową.

Łukaszenka boi się fikcyjnego państwa. Co to jest Wejsznoria?

Wejsznoria to wymyślone, wrogie reżimom Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina "państwo", stworzone na potrzeby manewrów Zapad-2017. Zgodnie z legendą ćwiczeń miało ono zajmować obwód grodzieński oraz północną część obwodów mińskiego i witebskiego - obszar w dużej mierze pokrywający się z historyczną Wileńszczyzną, zamieszkany m.in. przez mniejszość katolicką, polską i litewską.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że Zachód dąży do oderwania części terytorium Białorusi i utworzenia tam nowego państwa, a następnie rozmieszczenia wojsk na całym obszarze kraju.

Jednak po ogłoszeniu planów przez Mińsk Wejsznoria natychmiast stała się fenomenem białoruskiego internetu. Pojawiły się jej "oficjalne" konta w mediach społecznościowych, ogłoszono symboliczne władze i instytucje - Grodno jako siedzibę państwa, Lidę jako miejsce rządu i parlamentu, a Smorgoń jako stolicę kultury.

Congratulations to the Republic of Viejšnoryja with the Day of State Symbols https://t.co/RbTmp84qwx #micronations pic.twitter.com/K3AuSDyj8N — Cuningikija ta Noa Lubenis (@Klangtao) May 6, 2019

Wejsznoria zyskała herb i flagę inspirowaną historyczną białoruską symboliką, z krzyżem Eufrozyny Połockiej. Sympatycy mogli uzyskać symboliczne obywatelstwo oraz pamiątkowe "paszporty". Zjawisko miało charakter przede wszystkim satyryczny i memiczny.

Jak podkreśla Biełsat "nigdy jednak nie powstał realny ruch polityczny zbudowany na tym fenomenie, ani tym bardziej wejsznorski separatyzm". Mimo to projekt został formalnie uznany za "formację ekstremistyczną".

Lista "grup ekstremistycznych" prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi i KGB obejmuje obecnie 334 podmioty. Niezależny portal Zierkało zauważa, że białoruskie przepisy dotyczące walki z terroryzmem i ekstremizmem są wykorzystywane do represji politycznych i budzą poważne zaniepokojenie ekspertów ONZ.

