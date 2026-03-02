Tegoroczna zima upłynęła w Ukrainie pod znakiem przerw w dostawie prądu i brakiem ogrzewania, które dotknęły mieszkańców w czasie silnych mrozów. Z informacji przekazanych przez prezydenta Zełenskiego wynika, że kolejne cele Rosji skupią się na wywołaniu w kraju problemów z dostępem do wody.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Chcą, żebyśmy mieli problemy z wodą

Podczas briefingu, który odbywał się poprzez WhatsApp, Zełenskiego zapytano między innymi o to, czy Kreml planuje kolejne uderzenia po tym, jak nie udało mu się złamać ducha Ukraińców poprzez ataki w infrastrukturę energetyczną.

- Tak, Rosja przygotowuje nową falę, zaatakuje infrastrukturę, logistykę i wodę, zaopatrzenie w wodę. Chcą, żebyśmy mieli problemy z wodą - mówił Zełenski.

ZOBACZ: "Ukraina doskonale wie". Zełenski zamieścił wpis po persku

W związku z tym prezydent zwracał uwagę na konieczność dozbrojenia ukraińskich sił. - Społeczności muszą skupić się na tym wyzwaniu, a my musimy pozyskać z zewnątrz więcej pocisków do obrony powietrznej - dodał.

Negocjacje między Rosją i Ukrainą. Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa

Zełenski skomentował również pozycję Ukrainy w trwających negocjacjach trójstronnych, które z Kremlem i Kijowem współprowadzi Waszyngton. - Jesteśmy już silniejsi, bo przeżyliśmy tę zimę razem z wami. A Rosja rozumie, że terror energetyczny istniał, ale nie złamał Ukrainy - mówił prezydent.

ZOBACZ: Ogromna skala strat w Ukrainie. Rosja zniszczyła więcej mieszkań niż jest w Danii

Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi są jednym z elementów wzmacniających pozycję Kijowa. - Potrzebujemy podpisów partnerów - dokument jest gotowy. W takiej sytuacji z pewnością będziemy wyglądać silniej - podkreślił Zełenski.

Źródło: UNIAN

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni