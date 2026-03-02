Zimą atakowali energetykę, teraz mają nowy cel. Zełenski o planie Rosji
Wołodymyr Zełenski przekazał podczas briefingu, że Rosja planuje przeprowadzić nową falę ataków w ukraińską infrastrukturę. Tym razem celem Kremla ma być wywołanie problemów z zaopatrzeniem w wodę. Takie działania byłyby kolejną próbą uderzenia w podstawowe potrzeby Ukraińców, którzy zimą musieli zmagać się z przerwami w dostawach prądu.
Tegoroczna zima upłynęła w Ukrainie pod znakiem przerw w dostawie prądu i brakiem ogrzewania, które dotknęły mieszkańców w czasie silnych mrozów. Z informacji przekazanych przez prezydenta Zełenskiego wynika, że kolejne cele Rosji skupią się na wywołaniu w kraju problemów z dostępem do wody.
Wojna w Ukrainie. Zełenski: Chcą, żebyśmy mieli problemy z wodą
Podczas briefingu, który odbywał się poprzez WhatsApp, Zełenskiego zapytano między innymi o to, czy Kreml planuje kolejne uderzenia po tym, jak nie udało mu się złamać ducha Ukraińców poprzez ataki w infrastrukturę energetyczną.
- Tak, Rosja przygotowuje nową falę, zaatakuje infrastrukturę, logistykę i wodę, zaopatrzenie w wodę. Chcą, żebyśmy mieli problemy z wodą - mówił Zełenski.
ZOBACZ: "Ukraina doskonale wie". Zełenski zamieścił wpis po persku
W związku z tym prezydent zwracał uwagę na konieczność dozbrojenia ukraińskich sił. - Społeczności muszą skupić się na tym wyzwaniu, a my musimy pozyskać z zewnątrz więcej pocisków do obrony powietrznej - dodał.
Negocjacje między Rosją i Ukrainą. Zełenski o gwarancjach bezpieczeństwa
Zełenski skomentował również pozycję Ukrainy w trwających negocjacjach trójstronnych, które z Kremlem i Kijowem współprowadzi Waszyngton. - Jesteśmy już silniejsi, bo przeżyliśmy tę zimę razem z wami. A Rosja rozumie, że terror energetyczny istniał, ale nie złamał Ukrainy - mówił prezydent.
ZOBACZ: Ogromna skala strat w Ukrainie. Rosja zniszczyła więcej mieszkań niż jest w Danii
Jak zaznaczył, gwarancje bezpieczeństwa między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi są jednym z elementów wzmacniających pozycję Kijowa. - Potrzebujemy podpisów partnerów - dokument jest gotowy. W takiej sytuacji z pewnością będziemy wyglądać silniej - podkreślił Zełenski.
Źródło: UNIAN
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej