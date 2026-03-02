To część szerszego pakietu reform, który ma uderzyć w tzw. drogowych recydywistów oraz sprawców rażących naruszeń przepisów. W praktyce oznacza to większe ryzyko utraty uprawnień nawet za pojedyncze, ale szczególnie niebezpieczne wykroczenia. Rząd zapowiada ograniczenie tolerancji dla drogowej brawury i lekceważenia sądowych zakazów.

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym

Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji, zmiany w przepisach wynikają z dwóch ustaw:

ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. poz. 1872)

ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1676)

Część przepisów zaczęła obowiązywać 29 stycznia 2026 r., kolejne wejdą w życie 3 marca, 30 marca, 3 czerwca oraz 3 września 2026 r.

Nowe regulacje mają na celu ograniczenie najbardziej ryzykownych zachowań kierowców oraz wzmocnienie ochrony innych uczestników ruchu.

"Wypracowaliśmy kompleksowe propozycje, które dotyczą Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, jak również przepisów Prawa o ruchu drogowym. Jesteśmy przekonani, że będą one celną odpowiedzią na to, co jest plagą na polskich drogach lekceważenia norm, które prowadzi często do śmierci obywateli" - podkreśla minister Adam Bodnar w komunikacie MS (dn. 03.07.2025).

Nowe przestępstwa w Kodeksie karnym

Od 29 stycznia 2026 r. zmieniony Kodeks karny wprowadza definicję nielegalnego wyścigu (art. 115 § 26 k.k.) oraz odpowiedzialność za jego organizację i udział (art. 178c k.k.). Karalne jest już samo uczestnictwo kierowcy, nawet jeśli nie dojdzie do wypadku.

Dodano również przestępstwo tzw. jazdy brawurowej (art. 178d k.k.), gdy kierowca rażąco przekracza prędkość, łamie inne zasady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Zaostrzono także odpowiedzialność za wypadki ze skutkiem śmiertelnym w takich okolicznościach (art. 177 § 2a k.k.), a w szczególnych przypadkach wobec osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wprowadzono obligatoryjny dożywotni zakaz (art. 42 § 3 k.k.).

Przepisy przewidują także przepadek pojazdu, m.in. przy stężeniu alkoholu co najmniej 1,5 promila, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 44b k.k.).

Wykroczenia motoryzacyjne

Nowelizacje obejmuje też Kodeks wykroczeń. Karalne jest:

organizowanie i świadome uczestnictwo w nielegalnych zlotach

udział w wyścigach jako widz czy pasażer

celowy drift i jazda na jednym kole

Spotkanie z udziałem ponad 10 pojazdów w przestrzeni publicznej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do gminy. Za drift lub jazdę na jednym kole przewidziano zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące (te przepisy wejdą w życie 30 marca 2026 r.).

Młodzi kierowcy i nadzór nad prędkością

Druga ustawa, obowiązująca od 3 marca 2026 r. pozwala uzyskać prawo jazdy kat. B w wieku 17 lat pod opieką doświadczonego kierowcy.

Rozszerzono też możliwość zatrzymania dokumentu za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej. Wówczas prawo jazdy będzie automatycznie zatrzymywane.

Ponadto zwiększono dozwoloną prędkość dla ciągników rolniczych z 30 km/h do 40 km/h.

Zaś od 3 czerwca 2026 r. osoby do 16. roku życia będą musiały używać kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Podniesiono także minimalny wiek użytkowników hulajnóg do 13 lat oraz zmieniono zasady okresu próbnego dla młodych kierowców (od 3 września 2026 r.).

Celem reform jest realne ograniczenie liczby wypadków i eliminowanie z ruchu najbardziej niebezpiecznych zachowań.

