Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie były szef biura NATO w Moskwie Robert Pszczel (Osrodek Studiów Wschodnich). Program poprowadzą Karolina Olejak oraz Przemysław Szubartowicz. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

"Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki o 18:00.

 

