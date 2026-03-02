Prawo działa wstecz? Urzędnicy radykalnie podnieśli opłaty rolnikom

Przemysław Hasiak z województwa opolskiego dzierżawi 18 hektarów ziemi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu. Kiedy nagle i bez zapowiedzi podwyższono mu czynsz za dzierżawę gruntów, postanowił działać.

- Płaciłem czynsz dzierżawny dwa razy do roku, zależał od ceny pszenicy. Polega to na tym, że GUS publikuje średnią cenę pszenicy i na tej podstawie jest przeliczany czynsz - powiedział Przemysław Hasiak dziennikarzom "Interwencji".

KOWR naliczał zawyżone opłaty. "Prawo nie powinno działać wstecz"

Problem powstał w lutym 2024 roku, gdy rolnik dostał wyższą fakturę, niż oczekiwał.

- KOWR mi wtedy odpowiedział, że weszła ustawa w lipcu 2024 roku i oni na tej podstawie zaczynają wyliczać czynsz. Ten czynsz miał być obliczany z jedenastu kwartałów. A ja mam w umowie zapis, że ja mam czynsz obliczany z dwóch kwartałów. W pierwszym półroczu dostałem fakturę zawyżoną o prawie 8 tysięcy zł. W długim półroczu to już było 9 tysięcy - powiedział.

Robert Szwarc hoduje krowy, dzierżawi również ziemię od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jego czynsz dzierżawny również drastycznie wzrósł, z czym rolnikowi trudno się pogodzić.

- Do produkcji mleka i hodowli zwierząt musi być ziemia, żeby być samowystarczalnym. Ja dzierżawię sam 40 hektarów, syn drugie 40. Przyszły faktury i okazało się, że jest naliczane z jedenastu kwartałów. Dla nas to bardzo niekorzystne, od 21 do 23 tysięcy zł różnicy było - podkreślił pan Robert.

Pan Kamil z województwa opolskiego razem z teściem również dzierżawi ziemię. Też czuje się niesprawiedliwie potraktowany przez KOWR.

- Od KOWR-u mam 64 hektarów. Podczas zawierania umowy były inne ustalenia, a inaczej się rozliczamy. Ja się poczułem oszukany. Na hektarze mam 300 zł różnicy, w moim przypadku to jest duża kwota - zaznaczył.

Robert Szwarc podkreśla, że prawo nie powinno działać wstecz. - Nikt nas nawet nie poinformował o zmianie, żadnego aneksu nie było - argumentował.

- Próbowałem kilkakrotnie osobiście rozmawiać z pracownikami KOWR-u, jeździłem tam, ale cały czas przedstawiali narrację, że ja nie mam prawa domagać się czegokolwiek, nie mam możliwości wygrania z nimi, oni są w prawie i ja mam po prostu płacić. Twierdzą, że nie muszą respektować naszej umowy, nie muszą wysłać aneksów, bo została przyjęta ustawa - dodaje Przemysław Hasiak.

- Samo słowo "umowa" do czegoś zobowiązuje. Jeżeli ja się z kimś umawiam, to każda zmiana musi się kończyć aneksem. Jak tak można nas traktować? Nie wiem, dlaczego umowa zaczęła obowiązywać do tyłu - podkreślił w rozmowie z reporterami Janusz Woźniak, rolnik z województwa opolskiego.

Sąd przyznał rację rolnikowi. Jest komentarz KOWR

Przemysław Hasiak stwierdził, że czynsz został sztucznie zawyżony i poszedł do sądu. Tam wygrał. Sąd przyznał, że KOWR nie mógł zmienić sposobu naliczania czynszu, bo umowa podpisana z rolnikiem nadal obowiązuje.

- Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok pierwszej. KOWR nie miał prawa domagać się ode mnie nadpłacania tego czynszu, który był podpisany w umowie. Mi to zajęło dwa lata, ale warto. Warto pokazywać to bezprawie. Rozumiem, że są instytucje prywatne, które bezwzględnie walczą o swój zysk, o swój dochód, ale tu mamy do czynienia z instytucją państwową, która powinna stać na straży prawa - skomentował.

Dziennikarze "Interwencji" zapytali o tę sprawę centralę KOWR z siedzibą w Warszawie. Odpowiedź na zadane pytania przyszła mailem. To fragment odpowiedzi:

"Zmiana sposobu ustalania pieniężnej równowartości czynszu dzierżawnego została wprowadzona w wyniku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje zadania określone ustawą i nie posiada kompetencji do samodzielnego kształtowania regulacji prawnych w tym zakresie."



- To jest instytucja państwowa, która powinna wychodzić nam naprzeciw, przeciwdziałać nadużyciom, oni tego nie robią - podsumował Przemysław Hasiak.

