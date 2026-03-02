Pożar na statku w Bahrajnie. Jedna osoba zginęła, są ranni
W Bahrajnie doszło do pożaru na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku. Zginął jeden pracownik, a dwie osoby odniosły obrażenia.
Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku w Bahrajnie - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju.
Według resortu ofiarą jest azjatycki pracownik. Pożar na statku został ugaszony - napisano w komunikacie.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Bahrajn ostrzeliwany przez Iran
Bahrajn jest sojusznikiem USA i jednym z krajów Bliskiego Wschodu, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za rozpoczęte w sobotę izraelsko-amerykańskie ataki na swoje terytorium.
Siły zbrojne Bahrajnu podały w niedzielę, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie przechwyciły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.
Bahrajn, razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Jordanią, Kuwejtem, Katarem, Arabią Saudyjską i USA wydał w niedzielę oświadczenie potępiające ataki odwetowe Iranu.
