Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku w Bahrajnie - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju.

Kebakaran besar terjadi di fasilitas maritim Amerika dekat Pelabuhan "Salman" di Bahrain setelah serangan Iran.



Garda Iran : Kami menargetkan fasilitas maritim Amerika di Bahrain dan mengenai sasaran. pic.twitter.com/jKiSMotkq1 — Mobidic (@Mobidic466746) March 2, 2026

Według resortu ofiarą jest azjatycki pracownik. Pożar na statku został ugaszony - napisano w komunikacie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Bahrajn ostrzeliwany przez Iran

Bahrajn jest sojusznikiem USA i jednym z krajów Bliskiego Wschodu, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za rozpoczęte w sobotę izraelsko-amerykańskie ataki na swoje terytorium.

Siły zbrojne Bahrajnu podały w niedzielę, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie przechwyciły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.

Bahrajn, razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Jordanią, Kuwejtem, Katarem, Arabią Saudyjską i USA wydał w niedzielę oświadczenie potępiające ataki odwetowe Iranu.

