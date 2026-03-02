Pożar na statku w Bahrajnie. Jedna osoba zginęła, są ranni

Świat

W Bahrajnie doszło do pożaru na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku. Zginął jeden pracownik, a dwie osoby odniosły obrażenia.

Mapa Bahrajnu z zaznaczonym portem Salman i zdjęcie nocne przedstawiające pożar na obszarze przemysłowym.
Google Maps/Mobidic/X
Bahrajn: Pożar na statku po ataku pociskiem, jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze, który wybuchł na zagranicznym statku po upadku szczątków przechwyconego pocisku w Bahrajnie - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju.

 

 

Według resortu ofiarą jest azjatycki pracownik. Pożar na statku został ugaszony - napisano w komunikacie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Bahrajn ostrzeliwany przez Iran

Bahrajn jest sojusznikiem USA i jednym z krajów Bliskiego Wschodu, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za rozpoczęte w sobotę izraelsko-amerykańskie ataki na swoje terytorium.

 

ZOBACZ: Izrael odpowiada na ostrzał z Libanu. Uderzenia na cele Hezbollahu

 

Siły zbrojne Bahrajnu podały w niedzielę, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie przechwyciły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.

 

Bahrajn, razem ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Jordanią, Kuwejtem, Katarem, Arabią Saudyjską i USA wydał w niedzielę oświadczenie potępiające ataki odwetowe Iranu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Skażona wołowina wykryta w krajach UE. Jest stanowisko Brukseli
Marcin Boniecki / wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BAHRAJNDRONYIRANPOŻARSTATEKŚWIATWOJNA NA BLISKIM WSCHODZIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 