Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi poinformował w poniedziałek, że w wyniku operacji wojskowych USA i Izraela trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

ZOBACZ: Kłęby dymu nad ambasadą USA w Kuwejcie. Iran przeprowadził atak, są alerty

- Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu - powiedział cytowany przez Reutersa Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA. Kompleks irańskiego programu wzbogacania uranu Natanz położony jest niedaleko miasta Kom, na południe od Teheranu.

Irański obiekt jądrowy trafiony? "Nie ma żadnych sygnałów"

Jednak chwilę wcześniej szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Grossi, powiedział, że "nie ma żadnych sygnałów, iż izraelsko-amerykańskie ataki na Iran uszkodziły jakiekolwiek obiekty nuklearne".

- Nie mamy żadnych sygnałów, że którakolwiek z instalacji nuklearnych została uszkodzona lub trafiona - powiedział Grossi w oświadczeniu na spotkaniu 35-narodowej Rady Gubernatorów.

ZOBACZ: Wojna w Iranie a prezydentura Trumpa. USA czeka "bezlitosny odwet"?

Nie jest jasne, na czym opiera się ocena, ponieważ - jak zaznaczył - jego agencja nie była w stanie skontaktować się ze swoimi odpowiednikami w Iranie. Teheran nie pozwolił MAEA na powrót do swoich zbombardowanych zakładów od czasu ataków w czerwcu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Program nuklearny Iranu jednym z celów USA i Izraela

W Natanz mieściły się dwie fabryki wzbogacania uranu, które były celem izraelsko-amerykańskich ataków w czerwcu 2025 roku. Według MAEA jedna z nich znajdowała się pod ziemią i została poważnie uszkodzona, a druga - na powierzchni ziemi - całkowicie zniszczona.

Program nuklearny Iranu jest jednym z powodów, dla których Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadzają ataki. Twierdzą, że Teheran zbliża się zbyt bardzo do możliwości ewentualnego wyprodukowania bomby atomowej.

ZOBACZ: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu

Jednocześnie to, co pozostało z irańskich zakładów atomowych po atakach przeprowadzonych przez oba wojska w czerwcu, teraz wydaje się być w dużej mierze oszczędzone - ocenił Reuters.

Wojna w Iranie. Donald Trump: Potrwa około czterech tygodni

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że operacja przeciwko Iranowi może potrwać cztery tygodnie. - To zawsze był proces czterotygodniowy. Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział Trump brytyjskiemu dziennikowi "Daily Mail".

ZOBACZ: Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi

W niedzielnym orędziu prezydent USA oświadczył, że amerykańskie siły będą kontynuować operację do osiągnięcia wszystkich celów. Przyznał, że może się to wiązać z kolejnymi ofiarami wśród żołnierzy. Wcześniej armia USA poinformowała, że w operacji zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni