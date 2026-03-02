IMGW przedłużył ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia wydane w związku z roztopami. Na pięciu stacjach hydrologicznych odnotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. W poniedziałek i wtorek Polska pozostawać będzie pod dominującym wpływem układu wysokiego ciśnienia, z lokalnym centrum przemieszczającym się znad Czech nad Lubelszczyznę.

Na północy kraju zaznaczy się także oddziaływanie ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z głębokim niżem znad Atlantyku. Napływać będzie powietrze polarne morskie, cieplejsze na zachodzie kraju. Ciśnienie będzie powoli wzrastać.

Fala roztopów w kraju. IMGW przedłuża ostrzeżenia hydrologiczne

Alerty III stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) wydano dla woj. mazowieckiego (Wkra do ujścia Łydni) i warmińsko-mazurskiego (zlewnia Guber). Ostrzeżenia obowiązują do godz. 10 w środę.

Alerty II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) zostały wydane dla woj. pomorskiego (zlewnia Martwa Wisła oraz zlewnia Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia), kujawsko-pomorskiego (zlewnia Drwęca od Rypienicy do ujścia, zlewnia Drwęca od Welu do Rypienicy) i warmińsko-mazurskiego (zlewnia Bauda i Pasłęka od Wałśzy do ujścia). Ostrzeżenia obowiązują do godz. 12.00 w środę.

Alerty hydrologiczne I stopnia dotyczą woj. pomorskiego (zlewnia Elbląg i zlewnia Zalewu Wiślanego do Nogatu), warmińsko-mazurskiego (m.in. zlewnia Elbląg, Osa, Górny Ełk i Górna Lega), kujawsko-pomorskiego (zlewnia Osa) i podlaskiego (Biebrza poniżej ujścia Netty) i obowiązują do godz. 10.00 w środę.

Z danych IMGW wynika, że poziom wody powyżej stanu alarmowego zanotowano na pięciu stacjach hydrologicznych:

Elgiszewo na rzece Drwęca w woj. kujawsko-pomorskim, Prosna na rzece Guber w woj. warmińsko-mazurskim, Suchy Dąb na rzece Bielawie w woj. pomorskim, Szreńsk na rzece Mławce w woj. mazowieckim oraz Zbytowa na rzece Widawie w woj. dolnośląskim.

Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna na bieżąco monitorują sytuację na Wkrze, gdzie w czwartek 26 lutego doszło do spiętrzenia wody. MSWiA poinformowało w poniedziałek, że sytuacja jest stabilna i pod pełną kontrolą służb.

"Zator lodowy, który ma niecałe 300 m przesuwa się w stronę mostu w Pomiechówku. Drugim ważnym miejscem, pod kątem ewentualnych rozlewisk, jest gmina Joniec" - dodano w komunikacie na platformie X.

Prognoza pogody - poniedziałek, 2 marca

W poniedziałek na południowym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie kraju początkowo, a w ciągu dnia także na północy, okresami słabe opady deszczu lub mżawki; wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, około 10 st. C w centrum do 13 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, na północnym wschodzie chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, na południu zmienny.

Prognoza pogody - noc z poniedziałku na wtorek, 2-3 marca

W nocy na północy i wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże; możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W zasięgu mgieł zachmurzenie wzrastające do dużego i całkowitego. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, głównie w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką aż po południowe regiony kraju.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 0 st. C do 3 st. C, przy rozpogodzeniach około -1 st. C; nieco chłodniej, od -4 st. C do -2 st. C na południowym wschodzie kraju w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, na zachodzie kraju z kierunków południowych, a na południu miejscami zmienny.

Prognoza pogody - wtorek, 3 marca

We wtorek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Początkowo zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 5 st. C, 7 st. C na północnym zachodzie i nad morzem, około 11 st. C w centrum do około 14 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, przeważnie zmienny, na zachodzie z kierunków południowych.

mbd/wka / polsatnews.pl / PAP