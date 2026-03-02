Chociaż irańskie drony nie są zaawansowane technologicznie, posiadają szereg atutów, co czyni je niebezpieczną bronią. Są niewielkich rozmiarów oraz można je budować masowo ze względu na niskie koszty produkcji. Trudno je również przechwycić, przez co okazują się skuteczne w uderzeniach na cywilne lotniska, porty i inne kluczowe cele infrastruktury przeciwnika.



Jak zauważył "The Wall Street Journal", podczas kontruderzeń Iran używał dużej liczby bezzałogowców lub połączonych ataków dronów i pocisków, aby osłabić obronę powietrzną państw docelowych.

Setki dronów wystrzelonych z Iranu. Analitycy o celu Teheranu

- Ich główną zaletą jest to, że masowa produkcja jest stosunkowo prosta i wydajna, a ponadto mogą je wystrzeliwać zarówno z morza, jak i z lądu – powiedział były oficer izraelskiego wywiadu wojskowego Danny Tsitrinovich, cytowany przez dziennik.

Iran użył dronów do uderzeń na cele takie jak amerykańska baza morska w Bahrajnie, lotniska w Abu Zabi i Kuwejcie, wieżowce w Dubaju i Bahrajnie oraz porty morskie. Ataki wywołały globalny chaos w branży transportowej gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, co dowodzi irańskiej strategii uderzania w najsłabsze punkty światowej gospodarki - podkreślono w publikacji "WSJ".

ZOBACZ: Amerykańskie samoloty bojowe rozbiły się w Kuwejcie. Ewakuowano załogi

Analitycy twierdzą, że Teheran próbuje umiędzynarodowić konflikt, wywierając presję na sojuszników USA w Zatoce Perskiej i wyrządzając szkody finansowe Zachodowi. Z oficjalnych danych wynika, że Iran wystrzelił dotąd 541 dronów w kierunku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 283 w kierunku Kuwejtu, 136 dronów Shahed w kierunku Bahrajnu, 12 w kierunku Kataru i dziesiątki bezzałogowców w kierunku Jordanii. Ponadto państwa te zostały zaatakowane setkami pocisków.

Izrael poinformował o przechwyceniu ponad 50 irańskich dronów, co jest łatwiejszym zadaniem niż w krajach Zatoki Perskiej ze względu na większą odległość (bezzałogowce potrzebują więcej czasu na dotarcie do celu, dając przeciwnikowi możliwość przygotowania się na ich przybycie).

Obrona przed Iranem. Ekspert wskazuje na doświadczenia Ukraińców

- Iran od czterech lat obserwuje, jak Rosja stosuje tę samą taktykę – powiedział amerykański analityk Samuel Bendett. Na doniesienia o metodach stosowanych przez Teheran zareagowała ukraińska agencja UNIAN, która zaznaczyła, że "nadszedł czas, aby państwa Zatoki Perskiej nauczyły się skutecznie bronić przed zagrożeniem ze strony dronów".

ZOBACZ: Kłęby dymu nad ambasadą USA w Kuwejcie. Iran przeprowadził atak, są alerty

"Ukraina nauczyła się wykrywać rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne, na przykład używając tanich bezzałogowych statków powietrznych, które mogą atakować rosyjskie drony Shahed (produkowane przez Moskwę na licencji Iranu - red.) po ich wykryciu" - podkreślono w publikacji ukraińskiej agencji.

Zdaniem ekspertów bliskowschodnie państwa narażone na ataki Iranu z czasem nauczą się prawdopodobnie skuteczniej bronić przed tego typu zagrożeniem. W opinii Bendetta w tym celu będą musiały wymieniać się informacjami wywiadowczymi na temat Shahedów i stworzyć wielowarstwowe systemy obronne zdolne do zwalczania dronów, tak jak zrobiła to Ukraina.

- Nie da się jednak obronić każdego budynku w mieście takim jak Dubaj, Abu Zabi czy innym – podsumował amerykański analityk.

