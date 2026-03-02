Atak nożownika w Edynburgu. Dwie osoby ranne
Nożownik ranił dwie osoby w ataku na obrzeżach Edynburga, stolicy Szkocji. Brytyjska policja wysłała na miejsce uzbrojonych funkcjonariuszy i wezwała do omijania dzielnicy.
Służby zostały wezwane na miejsce zdarzenia o 8.25 czasu lokalnego (9.25 czasu polskiego). Zgłoszenie mówiło o mężczyźnie z dwiema sztukami ostrej broni - informuje Sky News. Do ataku doszło w dzielnicy Calders, położonej na południowo-zachodnich obrzeżach Edynburga.
Według relacji mieszkańca okolicy, z którym rozmawiała agencja PA, kilka osób mogło zostać pchniętych nożem, a lokalny sklep został splądrowany. Uzbrojeni policjanci i psy tropiące byli na miejscu zdarzenia "przez około dwie godziny". Inna mieszkanka powiedziała agencji, że mężczyzna "gonił ludzi" w sklepie.
Służby ratunkowe potwierdziły dotychczas, że w wyniku ataku ranne zostały dwie osoby; zostały natychmiast przetransportowane do szpitala Royal Infirmary of Edinburgh.
"Na miejsce zdarzenia wysłaliśmy trzy karetki pogotowia, trzy zespoły ratowników medycznych oraz specjalną grupę operacyjną" - przekazał w komunikacie Scottish Ambulance Service.
Szef szkockiej policji Scott Kennedy powiedział, że sytuacja została opanowana i nie ma większego zagrożenia dla mieszkańców. Policja nie traktuje tego zdarzenia jako ataku terrorystycznego.
