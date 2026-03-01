B-2 to bombowce stealth, czyli o obniżonej wykrywalności. Jak informuje Dowództwo Centralne USA, maszyny te zaatakowały irańskie, "wzmocnione" instalacje rakiet balistycznych. "Żaden naród nie powinien wątpić w determinację Ameryki" - czytamy we wpisie armii.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Amerykanie poinformowali również o zatopieniu irańskiej korwety Jamaran. Dowództwo przekazało, że do ataku na okręt doszło na początku operacji "Epicka Furia" i obecnie jednostka osiadła na dnie Zatoki Omańskiej, w pobliżu miasta Czabahar.

Atak na Iran. Amerykanie użyli nowej broni

Do ataków Amerykanie użyli nie tylko szerokiej gamy pocisków rakietowych, ale też nowe uzbrojenie. Dowództwo wskazało, że grupa zadaniowa Scorpion Strike skorzystała po raz pierwszy w historii z "jednokierunkowych dronów szturmowych", popularnie nazywanych dronami kamikadze.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

"Te niedrogie drony, wzorowane na irańskich dronach Shahed, teraz wymierzają amerykański cios" - czytamy we wpisie dowództwa.

USA dementują doniesienia Iranu. "Pociski nawet się nie zbliżyły"

Amerykanie w swoich komunikatach zaprzeczyli też informacjom przekazanym przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańczycy twierdzili, że zaatakowali rakietami balistycznymi lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

"To kłamstwo. Lincoln nie został trafiony. Wystrzelone pociski nawet nie zbliżyły się do celu. Lincoln kontynuuje wystrzeliwanie samolotów, wspierając nieustanną kampanię Dowództwa Centralnego, mającą na celu obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" - ogłosiło amerykańskie dowództwo.

