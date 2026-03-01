Wyniki Lotto na 1 marca 2026 roku. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto



Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty

o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 28 lutego

2026 roku, to:



4, 48, 28, 9, 40, 10



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł

za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedem milionów złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku o godzinie

22:00.



Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych,

zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.



Wyniki dla Lotto Plus



Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki,

czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 28

lutego 2026 roku, to:



33, 29, 41, 4, 12, 43



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które

wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden

zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa

wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku o

godzinie 22:00.



Wyniki losowania Mini Lotto



Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie

wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:



4, 10, 29, 13, 35



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2

złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16

listopada 2024 roku w przez Internet.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie 22:00.



Multi Multi – wyniki losowania



Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie

wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 48, 7, 54, 12, 29, 43, 14, 66, 34, 37, 79, 47, 52, 75, 56, 6, 2, 18,

36, 17 (Plus: 17)



Losowanie o 22:00: 6, 63, 44, 3, 40, 52, 76, 18, 16, 62, 35, 43, 8, 13, 24, 37, 22, 64,

28, 27 (Plus: 27)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od

liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet

dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych,

zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.



Wyniki losowania EuroJackpot



Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o

godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 27 lutego

2026 roku, to:



Liczby główne: 7, 17, 19, 28, 47



Euronumery: 2, 7



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).

Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest

aż 45 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych,

zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskiu.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 3 marca 2026 roku o godzinie

20:45.



Wyniki losowania Kaskady



Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie

wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 21, 18, 11, 5, 9, 3, 22, 24, 14, 20, 17, 7



Losowanie o 22:00: 18, 14, 10, 13, 9, 22, 4, 1, 11, 12, 5, 21

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy

liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa

losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 12

lutego 2026 roku w Naszacowicach.



Wyniki losowania Ekstra Pensji



Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00,

razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które

odbyło się 1 marca 2026 roku, to:



12, 17, 20, 13, 14 oraz 2



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena

jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez

20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy

złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w

Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie

22:00.



Wyniki losowania Ekstra Premii



Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00.

Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:



2, 9, 18, 23, 25 oraz 2



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena

jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3

października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie

22:00.

