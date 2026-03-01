Wyniki Lotto na 1 marca 2026 roku. Sprawdź, czy wygrałeś
W niedzielę, 1 marca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty
o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 28 lutego
2026 roku, to:
4, 48, 28, 9, 40, 10
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł
za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedem milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku o godzinie
22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych,
zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki,
czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 28
lutego 2026 roku, to:
33, 29, 41, 4, 12, 43
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które
wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden
zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa
wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku o
godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie
wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:
4, 10, 29, 13, 35
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2
złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16
listopada 2024 roku w przez Internet.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie
wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 48, 7, 54, 12, 29, 43, 14, 66, 34, 37, 79, 47, 52, 75, 56, 6, 2, 18,
36, 17 (Plus: 17)
Losowanie o 22:00: 6, 63, 44, 3, 40, 52, 76, 18, 16, 62, 35, 43, 8, 13, 24, 37, 22, 64,
28, 27 (Plus: 27)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od
liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet
dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych,
zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o
godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 27 lutego
2026 roku, to:
Liczby główne: 7, 17, 19, 28, 47
Euronumery: 2, 7
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).
Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest
aż 45 milionów.
Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych,
zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskiu.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 3 marca 2026 roku o godzinie
20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie
wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 21, 18, 11, 5, 9, 3, 22, 24, 14, 20, 17, 7
Losowanie o 22:00: 18, 14, 10, 13, 9, 22, 4, 1, 11, 12, 5, 21
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy
liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa
losowania dziennie.
Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 12
lutego 2026 roku w Naszacowicach.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00,
razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które
odbyło się 1 marca 2026 roku, to:
12, 17, 20, 13, 14 oraz 2
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena
jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez
20 lat.
Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy
złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w
Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie
22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00.
Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 1 marca 2026 roku, to:
2, 9, 18, 23, 25 oraz 2
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena
jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3
października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 2 marca 2026 roku o godzinie
22:00.
