Prezydent Francji zaznaczył również, że zajęcia tankowca to "poważny cios" dla floty cieni. To określenie grupy jednostek, które służą Rosji do transportu ropy i jednoczesnego omijania międzynarodowych sankcji.

"Europejczycy są zdecydowani odciąć źródła finansowania agresywnej wojny Rosji w Ukrainie poprzez wprowadzenie sankcji" - napisał Emmanuel Macron w internetowym wpisie. Opublikował też nagranie z nocnej operacji zajęcia jednostki.

Zajęty tankowiec floty cieni. Operacja Unii Europejskiej

Jak relacjonuje France24, wicepremier Belgii Maxime Prévot podziękował siłom specjalnym za "wyjątkowy profesjonalizm i odwagę". Wskazał również, że statek należy do rosyjskiej floty cieni. Z kolei minister obrony Theo Francken przekazał, iż jednostka trafi do portu Zeebrugge.

A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions.



Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026

Zajęty statek to Ethera i jest na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Wspólnota umieszczała na niej kolejne jednostki, które służyły Moskwie od eksportu ropy po agresji na Ukrainę w 2022 roku. "Sankcje mają znaczenie tylko wtedy, gdy są egzekwowane. Dzisiaj je egzekwowaliśmy" - stwierdził wicepremier Prévot.

Abordaż na Morzu Północnym. Fałszywa bandera statku

Francken przekazał agencji Reutera, że podejrzewa się, iż Ethera pływała pod fałszywą banderą i na podstawie fałszywych dokumentów. Według danych w serwisie VesselFinder statek działał pod banderą Gwinei.

Minister zaznaczył również, że operację zajęcia tankowca przeprowadzono przy udziale partnerów Belgii - Francji oraz państw nordyckich i bałtyckich.

