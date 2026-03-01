"Poważny cios" dla floty cieni. Kraje UE zajęły tankowiec objęty sankcjami
Na Morzu Północnym francuskie śmigłowce pomogły siłom belgijskim w abordażu tankowca floty cieni - ogłosił prezydent Emmanuel Macron. Władze w Brukseli informują, że statek znajduje się na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Macrnon opublikował również nagranie z nocnej operacji abordażu na jednostkę.
Prezydent Francji zaznaczył również, że zajęcia tankowca to "poważny cios" dla floty cieni. To określenie grupy jednostek, które służą Rosji do transportu ropy i jednoczesnego omijania międzynarodowych sankcji.
"Europejczycy są zdecydowani odciąć źródła finansowania agresywnej wojny Rosji w Ukrainie poprzez wprowadzenie sankcji" - napisał Emmanuel Macron w internetowym wpisie. Opublikował też nagranie z nocnej operacji zajęcia jednostki.
Zajęty tankowiec floty cieni. Operacja Unii Europejskiej
Jak relacjonuje France24, wicepremier Belgii Maxime Prévot podziękował siłom specjalnym za "wyjątkowy profesjonalizm i odwagę". Wskazał również, że statek należy do rosyjskiej floty cieni. Z kolei minister obrony Theo Francken przekazał, iż jednostka trafi do portu Zeebrugge.
Zajęty statek to Ethera i jest na liście sankcyjnej Unii Europejskiej. Wspólnota umieszczała na niej kolejne jednostki, które służyły Moskwie od eksportu ropy po agresji na Ukrainę w 2022 roku. "Sankcje mają znaczenie tylko wtedy, gdy są egzekwowane. Dzisiaj je egzekwowaliśmy" - stwierdził wicepremier Prévot.
Abordaż na Morzu Północnym. Fałszywa bandera statku
Francken przekazał agencji Reutera, że podejrzewa się, iż Ethera pływała pod fałszywą banderą i na podstawie fałszywych dokumentów. Według danych w serwisie VesselFinder statek działał pod banderą Gwinei.
ZOBACZ: Francja z sojusznikami przechwycili rosyjski tankowiec. "Nie pozwolimy, by uszło płazem"
Minister zaznaczył również, że operację zajęcia tankowca przeprowadzono przy udziale partnerów Belgii - Francji oraz państw nordyckich i bałtyckich.
