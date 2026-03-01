To dziennikarze Polsat News - Jacek Smaruj i Monika Gawrońska - jako pierwsi docierają do niepublikowanych nagrań z monitoringu oraz materiałów wykonanych przez funkcjonariuszy służby więziennej.

W oparciu o zebrane materiały, rozmowy z rodziną zmarłego i dziennikarskie śledztwo powstają dwa reportaże wyemitowane w Polsat News we wrześniu i październiku 2025 r. Śledztwo prokuratury trwa, ale zdaniem bliskich ujawnione materiały podważają dotychczasowy przebieg zdarzeń. Mijają miesiące i prokuratura umarza śledztwo.

Choć postępowanie zostało umorzone, w najnowszym reportażu przedstawione zostaną nowe wątki i zeznania świadków, do których dotarli dziennikarze. Pełnomocnik rodziny Bartłomieja Miecznikowskiego, adwokat Przemysław Wiaczkis, złożył zażalenie, po którym prokuratura zleciła dodatkowe czynności, w tym przesłuchania współwięźniów oraz opinie biegłych. Sprawa tajemniczego zgonu Bartłomieja Miecznikowskiego nadal pozostaje niewyjaśniona.

Śmierć Bartłomieja Miecznikowskiego - część trzecia

Zebrany materiał budzi ogromne emocje i rodzi wiele pytań. Z ustaleń reporterów wynika, że w ciągu około dziesięciu miesięcy w tej jednostce doszło do 13 zgonów osadzonych - dziewięciu w szpitalu więziennym i czterech na terenie zakładu.

Po emisjach wcześniejszych reportaży do dziennikarzy zgłosiły się kolejne rodziny, a sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.

To trzeci dokument autorstwa Jacka Smaruja i Moniki Gawrońskiej dotyczący niewyjaśnionej śmierci w więzieniu w Czarnem w ramach cyklu Polsat News Ujawnia. Najnowszy - "Śmierć Bartłomieja Miecznikowskiego - Śledztwo" zostanie wyemitowany 1 marca o godz. 21.00 w Polsat News.

