W niedzielę w całym kraju do wieczora prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, miejscami duże. Na krańcach wschodnich i zachodnich mogą pojawić się przejaśnienia. W północnej części kraju oraz na Dolnym Śląsku możliwe są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 14 st. C na południu, chłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 7 do 8 st. C. Najzimniej będzie nad morzem, gdzie temperatura może wynieść od 5 do 6 st. C. Wiatr zachodni, w przeważającej części kraju słaby i umiarkowany, porywisty jedynie na Dolnym Śląsku i na północy kraju. Nad morzem wiatr może osiągnąć prędkości 65 km/h.

Prognoza pogody. Noc z niedzieli na poniedziałek

Na noc z niedzieli na poniedziałek IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed mgłą w znacznej części kraju. Według synoptyka w nocy będą się pojawiać przejaśnienia i rozpogodzenia, jedynie na południu kraju prognozowane są słabe opady deszczu.

Najcieplej na południu, gdzie temperatura wyniesie od 3 do 4 st. C, oraz nad morzem - od 1 do 2 st. C. Najzimniej na wschodzie i w centrum, tam temperatura może spaść do minus 4 st. C.

Prognoza pogody na poniedziałek, 2 marca

W poniedziałek, po ustąpieniu mgieł, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże w północnej i wschodniej części kraju. Słonecznie będzie na zachodzie i północnym zachodzie. Z kolei na południu pojawiać się będą przejaśnienia oraz zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 st. C na zachodzie, chłodniej na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą 6 st. C.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane, lokalnie można się spodziewać większych rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie do 3 st. C na zachodzie, najchłodniej z kolei na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą do minus 2 st. C

