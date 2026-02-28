Szefowa KE zwołuje Kolegium Bezpieczeństwa. "Niezwykle ważne, aby nie doszło do dalszej eskalacji"

Ursula von der Leyen poinformowała, że w związku z atakiem Izraela i USA na Iran zwoła specjalne Kolegium Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zaplanowane na poniedziałek. Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że dla Bliskiego Wschodu ważne jest to, by nie doszło do eskalacji konfliktu.

Ursula von der Leyen przemawia przy mównicy.
Ursula von der Leyen zwołuje specjalne Kolegium Bezpieczeństwa

O decyzji Ursula von der Leyen poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W związku z obecną sytuacją w Iranie zwołuję na poniedziałek specjalne Kolegium Bezpieczeństwa" - napisała w serwisie X.

 

"Dla bezpieczeństwa i stabilności regionu niezwykle ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie" - czytamy.

Komisja Europejska zwołuje specjalne spotkanie. Czym jest Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony?

Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) jest autonomicznym organem Unii Europejskiej, mającym na celu wspieranie wysiłków sojuszu na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Do jego obowiązków należą także szkolenia personelu cywilnego, dyplomatycznego, policyjnego i wojskowego.

 

Jak czytamy na stronie instytucji, jej zadanie jest uzupełnianie i wzmacnianie współpracy z państwami i organizacjami, takimi jak NATO i ONZ.

 

ZOBACZ: Rosja potępia działania USA. Ogłaszają "gotowość poszukiwania rozwiązań"

 

"Takie podejście wzmacnia zdolność UE do reagowania na wyzwania, jednocześnie sprzyjając współpracy, wzajemnemu zrozumieniu, a ostatecznie wspólnej europejskiej kulturze bezpieczeństwa i obrony" - czytamy.

Atak Izraela i USA na Iran. Napięcie w regionie sięgnęło zenitu

 

W sobotę doszło do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Kraje przeprowadziły skoordynowaną operację powietrzną. Uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

 

Sytuacja jest dynamiczna, a działania wciąż trwają. W czasie nalotów giną również cywile. Jak podają irańskie władzy, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Państwowa agencja IRNA podaje, że zginęło tam co najmniej 57 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

 

ZOBACZ: Atak na Iran a ceny. "W górę ropa, dolar, zapewne też złoto"

 

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

 

 

WIDEO: Skażona wołowina wykryta w krajach UE. Jest stanowisko Brukseli
Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK NA IRANIRANŚWIATURSULA VON DER LEYEN

