O decyzji Ursula von der Leyen poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W związku z obecną sytuacją w Iranie zwołuję na poniedziałek specjalne Kolegium Bezpieczeństwa" - napisała w serwisie X.

"Dla bezpieczeństwa i stabilności regionu niezwykle ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie" - czytamy.

Komisja Europejska zwołuje specjalne spotkanie. Czym jest Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony?

Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC) jest autonomicznym organem Unii Europejskiej, mającym na celu wspieranie wysiłków sojuszu na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Do jego obowiązków należą także szkolenia personelu cywilnego, dyplomatycznego, policyjnego i wojskowego.

Jak czytamy na stronie instytucji, jej zadanie jest uzupełnianie i wzmacnianie współpracy z państwami i organizacjami, takimi jak NATO i ONZ.

ZOBACZ: Rosja potępia działania USA. Ogłaszają "gotowość poszukiwania rozwiązań"

"Takie podejście wzmacnia zdolność UE do reagowania na wyzwania, jednocześnie sprzyjając współpracy, wzajemnemu zrozumieniu, a ostatecznie wspólnej europejskiej kulturze bezpieczeństwa i obrony" - czytamy.

Atak Izraela i USA na Iran. Napięcie w regionie sięgnęło zenitu

W sobotę doszło do ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Kraje przeprowadziły skoordynowaną operację powietrzną. Uderzono m.in. w obiekty w Teheranie, Isfahanie, Qom, Karaj, Kermanshah i Buszehr. Iran odpowiedział falami rakiet balistycznych i dronów, które skierowane zostały w Izrael i bazy USA w regionie.

Sytuacja jest dynamiczna, a działania wciąż trwają. W czasie nalotów giną również cywile. Jak podają irańskie władzy, trafiona została m.in. szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu kraju. Państwowa agencja IRNA podaje, że zginęło tam co najmniej 57 osób. Stanowi to jeden z najtragiczniejszych zdarzeń z udziałem cywilów od początku eskalacji konfliktu.

ZOBACZ: Atak na Iran a ceny. "W górę ropa, dolar, zapewne też złoto"

Przestrzeń powietrza w Iranie, Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze została zamknięta. W Izraelu ogłoszono też stan wyjątkowy. Ryzyko rozprzestrzenienia się konfliktu na cały region oceniane jest jako wysokie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni