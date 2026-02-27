Do interwencji strażaków doszło w miejscowości Drzewoszewo (powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie). Na tafli jeziora Bytyń Wielki odnaleziono żubra. Zwierzę zauważył przechodzień, który poinformował straż pożarną, że wcześniej przez zamarznięte jezioro przebiegło stado żubrów.

Interwencja straży pożarnej. Żubr leżał na zamarzniętym jeziorze

"Dnia 27.02.2026 r. o godz. 8.03 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu wpłynęło zgłoszenie dotyczące żubra znajdującego się na zamarzniętej tafli jeziora w miejscowości Drzewoszewo (jezioro Bytyń Wielki, powiat wałecki)" - podano w komunikacie.

Jak przekazała straż, "jeden z osobników pozostał na lodzie i nie wykazuje oznak przemieszczania się". Zwierzę znajdowało się około 130 metrów od linii brzegowej. Strażacy podjęli działania w celu przetransportowania żubra na ląd, jednak akcję utrudniała postępująca odwilż.

Akcja strażaków w Drzewoszewie. Stado żubrów przebiegło przez zamarznięte jezioro

Lód był rozmrożony na szerokości około 2 metrów od linii brzegowej, co ograniczało strażakom możliwość udzielenia zwierzęciu pomocy w bezpieczny sposób. W zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonariuszom pomagało odpowiednie wyposażenie i stroje. Żubr został umieszczony na twardym materiale ciągniętym za linę przez strażaków, dzięki czemu udało się przemieścić zwierzę na ląd.

W interwencję zaangażowano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Wałczu, Ochotniczą Straż Pożarną w Piecniku, pracowników Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego Dzika Zagroda oraz lekarza weterynarii.

