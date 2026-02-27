"Czy uważa Pani/Pan, że rozpad Polski 2050 na dwa osobne kluby, doprowadzi do upadku koalicji rządzącej przed wyborami w 2027 r.?" - usłyszeli uczestnicy badania SW Research na zlecenie Onetu.

Najwięcej, bo 36,6 proc. ankietowanych Polaków uznało, że rozpad Polski 2050 nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie koalicji rządzącej. Przeciwnego zdania jest 30,6 proc. osób.

Uwagę zwraca jednak niemal identyczny odsetek respondentów, którzy nie umieli wskazać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie sondażowe. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało aż 32,8 proc. głosujących.

Przyszłość koalicji po rozpadzie Polski 2050. Polacy odpowiedzieli

Po rozłamie w Polsce 2050, którego skutkiem było powstanie nowego klubu parlamentarnego Centrum, dalsze funkcjonowanie umowy koalicyjnej stanęło pod znakiem zapytania. Konflikt między szefową Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a posłanką Centrum Pauliną Hennig-Kloską od kilku miesięcy był tematem zażartej politycznej dyskusji.

Polaków zapytano więc, czy ich zdaniem spór między polityczkami i odejście z partii kilkunastu posłów prędzej czy później doprowadzi do kryzysu w koalicji rządzącej. Choć najwięcej ankietowanych wskazało, że chaos w partii nie wpłynie negatywnie na całą koalicję, pozostałe głosy rozłożyły się niemal identycznie.

Tuż po odejściu z Polski 2050 i powołaniu nowego klubu parlamentarnego Centrum Hennig-Kloska zadeklarowała chęć dalszej współpracy z rządem. Nowy podmiot wkrótce ma oficjalnie dołączyć w skład koalicji rządzącej. Zdaniem posłanki, w najbliższym czasie ma dojść również do rozmowy w sprawie kształtu umowy koalicyjnej.

Jak dowiedziała się reporterka Polsat News, przewodniczącym Centrum został poseł Mirosław Suchoń. Oprócz niego do nowego ugrupowania dołączyło 14 posłów i trzech senatorów z dotychczasowego klubu Polski 2050.

Sondaż został zrealizowany 25 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

