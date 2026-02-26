Zator na Wkrze, woda zalewa posesje. Trwa akcja służb, na miejscu wojsko

- Nikt nie odniósł obrażeń. Oświetlamy teren, kładziemy worki z piaskiem - przekazał w relacji dla polsatnews.pl kpt. Paweł Plagowski, rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak dodał, na miejsce przybył m.in. minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. - Wojewoda mazowiecki przybył na miejsce, mazowiecki komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej Artur Gonera wraz z grupą operacyjną, jest komendant powiatowy PSP, pani starosta z zarządzania kryzysowego z ramienia gminy Pomiechówek i Nasielsk - wymieniał rzecznik straży pożarnej.

Działania straży pożarnej wspierają żołnierze. Obecnie wykorzystywanych jest 15 wozów strażackich, dwa quady i specjalistyczny dron. Według kpt. Plagowskiego obserwowane są w obniżenia poziomu wody w niewielkim stopniu.

Komunikat o wystąpieniu wody z koryta rzeki Wkry

Zgłoszenie dotyczące wystąpienia wody z koryta Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał około godz. 17.

"Zalane zostały 24 posesje, woda nie dostała się do części mieszkalnych żadnego z budynków. Obecnie poziom wody w miejscu zalania ustabilizował się" - przekazano w komunikacie.

Dodano, że "na wodowskazie w Borkowie obserwowany jest spadek". Na miejscu działa straż pożarna, a także pracownicy z Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Rzeka Wkra. Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW

O godz. 19 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim przekazali, że prowadzone są intensywne działania mające na celu ograniczenie zalewania kolejnych terenów oraz zabezpieczenie zagrożonych budynków.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla mieszkańców terenów zlewni Wkry. "W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - poinformowano.

