Zator na Wkrze, woda zalewa posesje. Trwa akcja służb, na miejscu wojsko
Woda wystąpiła z koryta rzeki Wkry w Błędowie (pow. nowodworski). Przyczyną jest zator lodowy czołowy zlokalizowany poniżej miejscowości. Zalane zostały 24 posesje. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla części Mazowsza. Na miejsce przybył m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński, a w akcji bierze udział także wojsko.
- Nikt nie odniósł obrażeń. Oświetlamy teren, kładziemy worki z piaskiem - przekazał w relacji dla polsatnews.pl kpt. Paweł Plagowski, rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Jak dodał, na miejsce przybył m.in. minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. - Wojewoda mazowiecki przybył na miejsce, mazowiecki komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej Artur Gonera wraz z grupą operacyjną, jest komendant powiatowy PSP, pani starosta z zarządzania kryzysowego z ramienia gminy Pomiechówek i Nasielsk - wymieniał rzecznik straży pożarnej.
Działania straży pożarnej wspierają żołnierze. Obecnie wykorzystywanych jest 15 wozów strażackich, dwa quady i specjalistyczny dron. Według kpt. Plagowskiego obserwowane są w obniżenia poziomu wody w niewielkim stopniu.
Komunikat o wystąpieniu wody z koryta rzeki Wkry
Zgłoszenie dotyczące wystąpienia wody z koryta Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał około godz. 17.
"Zalane zostały 24 posesje, woda nie dostała się do części mieszkalnych żadnego z budynków. Obecnie poziom wody w miejscu zalania ustabilizował się" - przekazano w komunikacie.
Dodano, że "na wodowskazie w Borkowie obserwowany jest spadek". Na miejscu działa straż pożarna, a także pracownicy z Zarządu Zlewni w Ciechanowie.
Rzeka Wkra. Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW
O godz. 19 strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim przekazali, że prowadzone są intensywne działania mające na celu ograniczenie zalewania kolejnych terenów oraz zabezpieczenie zagrożonych budynków.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla mieszkańców terenów zlewni Wkry. "W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej - przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - poinformowano.
Artykuł jest aktualizowany...
