Według badania CBOS przeprowadzonego między 5 a 16 lutego, Karolowi Nawrockiemu ufa 52 proc. zapytanych mieszkańców Polski. To wynik bez zmian w porównaniu do poprzedniego sondażu. "Prezydent nadal pozostaje jedynym politykiem, który cieszy się zaufaniem więcej niż połowy Polaków" - zwrócono uwagę w opracowaniu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Drugie miejsce w rankingu zajął wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaufanie wobec niego zadeklarowało 45 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu do badania ze stycznia.

Podium zamknął wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44 proc. zaufania. Dla szefa polskiej dyplomacji rezultat osiągnięty w lutym jest o jeden punkt procentowy gorszy od poprzedniego.

Ranking zaufania do polityków. Kto poza podium?

Czwarte miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) - ufa mu 41 proc. badanych (spadek o jeden punkt procentowy). Na kolejnych miejscach znaleźli się kolejno jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (38 proc. zaufania - bez zmian w porównaniu z badaniem w styczniu) oraz premier Donald Tusk, któremu ufa 37 proc. ankietowanych (o cztery punkty procentowe mniej).

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) może liczyć na 35 proc. zaufania. Kolejnemu liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 34 proc. badanych, a były premier i poseł PiS Mateusz Morawiecki uzyskał 30 proc. zaufania.

Współliderowi Partii Razem Adrianowi Zandbergowi ufa 29 proc. respondentów - taki sam poziom zaufania (29 proc.) odnotował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Na dalszych miejscach rankingu zaufania znaleźli się: minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (28 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński ( 27 proc.), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (25 proc.), minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (23 proc.), wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (23 proc.) i szef MSWiA Marcin Kierwiński (23 proc.).

Ostatnie trzy miejsca w zestawieniu przypadły ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu (22 proc.), minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz (21 proc.) oraz liderowi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzowi Braunowi (21 proc.).

Politycy, którym Polacy nie ufają najbardziej. Nowy sondaż

Jak wynika z sondażu CBOS, największą nieufność badanych budzą ex aequo Grzegorz Braun oraz Jarosław Kaczyński (po 56 proc. negatywnych wskazań).

Ponad połowa, bo 52 proc., badanych nie ufa byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a niespełna połowa premierowi Donaldowi Tuskowi (48 proc.).

Kolejne miejsce w zestawieniu pod względem nieufności Polaków do danego polityka zajął Rafał Trzaskowski z wynikiem 41 proc., a pierwszą piątkę zamknął Sławomir Mentzen (40 proc.).

