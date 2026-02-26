Magdalena Biejat w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
W czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat. Transmisja dostępna w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w Interii i polsatnews.pl od godziny 19.15.
Magdalena Biejat w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem Marka Tejchmana w studiu Polsat News będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne do obejrzenia są TUTAJ.
