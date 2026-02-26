Magdalena Biejat w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

W czwartkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat. Transmisja dostępna w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w Interii i polsatnews.pl od godziny 19.15.

Magdalena Biejat w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana w studiu Polsat News będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

 

