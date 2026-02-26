Expose Radosława Sikorskiego. Znamy najważniejsze tematy przemówienia

Zgodnie z planem, o godz. 9:00 w Sejmie ma się rozpocząć expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Przemowa skupić ma się na priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Pierwotnie szef MSZ miał wystąpić w Sejmie 11 lutego. Po decyzji prezydenta o zwołaniu na ten dzień Rady Bezpieczeństwa Narodowego, expose zostało przełożone.

Expose Radosława Sikorskiego dotyczyć ma m.in. tematyki związanej z bezpieczeństwem, wojną w Ukrainie, relacjami transatlantyckimi oraz wewnątrz Unii Europejskiej.

 

Podczas wystąpienia, oprócz parlamentarzystów i dyplomatów, obecni mają być prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Łącznie z debatą po przemowie, trwanie tego punktu przewidziane jest do godz. 17:30.

 

