Expose Radosława Sikorskiego. Znamy najważniejsze tematy przemówienia
Zgodnie z planem, o godz. 9:00 w Sejmie ma się rozpocząć expose ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Przemowa skupić ma się na priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Pierwotnie szef MSZ miał wystąpić w Sejmie 11 lutego. Po decyzji prezydenta o zwołaniu na ten dzień Rady Bezpieczeństwa Narodowego, expose zostało przełożone.
Expose Radosława Sikorskiego dotyczyć ma m.in. tematyki związanej z bezpieczeństwem, wojną w Ukrainie, relacjami transatlantyckimi oraz wewnątrz Unii Europejskiej.
Podczas wystąpienia, oprócz parlamentarzystów i dyplomatów, obecni mają być prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Łącznie z debatą po przemowie, trwanie tego punktu przewidziane jest do godz. 17:30.
