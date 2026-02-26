Expose Radosława Sikorskiego dotyczyć ma m.in. tematyki związanej z bezpieczeństwem, wojną w Ukrainie, relacjami transatlantyckimi oraz wewnątrz Unii Europejskiej.

Podczas wystąpienia, oprócz parlamentarzystów i dyplomatów, obecni mają być prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Łącznie z debatą po przemowie, trwanie tego punktu przewidziane jest do godz. 17:30.

