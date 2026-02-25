"Zarządziłem rozmieszczenie wojsk". Orban wskazuje na Ukrainę, w tle sprawa gazociągu

- Zarządziłem wzmocnioną ochronę infrastruktury krytycznej, rozmieszczenie wojsk tam, gdzie to konieczne, zwiększenie obecności policji oraz wprowadzenie zakazu używania dronów w komitacie Szabolcs-Szatmar-Bereg (prowincji graniczącej z Ukrainą). Węgier nie da się szantażować - oświadczył premier.

Wcześniej tego samego dnia Orban ocenił, że we wtorek w Kijowie "odbyło się wielkie zgromadzenie, podczas którego europejscy przywódcy, z (przewodniczącą Komisji Europejskiej - red.) Ursulą von der Leyen na czele, uzgodnili z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim kontynuowanie wojny".

Orban: Zełenski chce wciągnąć europejskie kraje w wojnę

Węgierski premier wyraził przekonanie, że częścią tego planu jest "wciągnięcie wszystkich krajów europejskich w wojnę". - W tej chwili jest nas jeszcze dwóch lub trzech, którzy nie chcą się w to mieszać - Słowacy, Czesi, Węgrzy - ale inni chcą także nas wciągnąć i do tego potrzebują rządu zgadzającego się na żądania Brukseli - powiedział Orban, odwołując się do opozycyjnej TISZY, którą oskarża o zależność od UE.

Sama TISZA wielokrotnie podkreślała, że nie wyśle na Ukrainę ani węgierskich żołnierzy, ani uzbrojenia. Jej lider podkreślił też, że jest przeciwny natychmiastowemu wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.

W ostatnich dniach główną przyczyną sporu Węgier i Ukrainy jest przerwanie dostaw rosyjskiej ropy, płynącej na Węgry przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń.

Wstrzymane dostawy ropy na Węgry i Słowację. Orban zablokował pomoc dla Ukrainy

Ropociąg był pod koniec stycznia celem ataku rosyjskiego i jest obecnie - jak podała strona ukraińska - remontowany. Budapeszt i Bratysława, kolejny odbiorca surowca, oskarżają jednak Kijów o celowe wstrzymywanie wznowienia tranzytu.

W reakcji na tę sytuację Węgry i Słowacja uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto władze Słowacji zawiesiły dostawy energii elektrycznej na Ukrainę, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji.

Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

Wicepremier i szef MSZ "oburzony" postawą premiera Węgier

- Zapowiedzi Budapesztu, że zablokuje 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy, jeśli ta nie naprawi ropociągu Przyjaźń, są oburzające, ale nie zaskakujące - skomentował w poniedziałek w Brukseli Radosław Sikorski. Dodał jednak, że spodziewałby się większej solidarności Węgrów z Ukrainą.

Sikorski przypomniał, że Węgry już blokują inne ważne kwestie, np. sprawę zwrotów z Europejskiego Funduszu Pokojowego na rzecz krajów, które na początku wojny wysłały sprzęt do Ukrainy. Mowa w tym przypadku o 7 mld euro.

Minister powiedział, że odblokowanie tych funduszy było kwestią, o którą zabiegał w relacjach z Węgrami, jednak władze w Budapeszcie pozostały nieugięte.

- Nie chcą, aby kraje, które pomagają Ukrainie, mogły pomagać jej więcej - powiedział Sikorski i przypomniał, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE było otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą, co również zostało przez Węgry zawetowane.

- To, co mnie fundamentalnie szokuje, to fakt, że przecież Ukraina broni się przed potęgą armii rosyjskiej, a Węgrzy kiedyś rozumieli, jak to jest. Budapeszt został dwukrotnie najechany w XX wieku, ale raz przez Armię Czerwoną - mówił Sikorski.

