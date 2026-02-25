Wołowina z hormonem wzrostu wykryta w UE. Wiadomo, czy trafiła do Polski

W trzech krajach: Hiszpanii, Włochach i Holandii wykryto wołowinę skażoną hormonem wzrostu, która została sprowadzona z Brazylii. Chodzi o 130 ton mięsa. KE przekazała, że skażenie zostało odpowiednio wcześnie wykryte i przekazane do systemu wczesnego ostrzegania RASFF. Poinformowała również, że mięso nie dotarło do Polski.

Kawałek surowej wołowiny umieszczony na wadze elektronicznej.
Komisja Europejska zabrała głos ws. napływu skażonej wołowiny do UE

W poniedziałek pojawiły się doniesienia o wykryciu w importowanej z Brazylii wołowinie hormonu wzrostu, który został zakazany w UE.

 

- Komisja Europejska dementuje doniesienia, jakoby mielibyśmy do czynienia z napływem skażonej wołowiny. Bruksela przekonuje, że to, iż odpowiedni system zadziałał, sprawiło, że wołowina, która zawierała hormon wzrostu, została wcześnie wykryta - mówił na antenie Polsat News korespondent stacji w Brukseli Andrzej Wyrwiński.

 

Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Wołowina dotarła do około dziesięciu krajów Unii Europejskiej. W mrożonym mięsie miał znajdować się hormon wzrostu, który został zakazany w UE w 2009 roku. Z informacji korespondenta wynika, że jak tylko wykryto skażone mięso, poszczególne kraje członkowskie zostały o tym poinformowane. Według KE do Polski to mięso nie dotarło.

Wołowina z hormonem wzrostu trafiła do UE. Wskazano kraje

- My, Europejczycy, możemy cieszyć się żywnością najwyższej jakości, ponieważ chronią nas jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie norm i wymogów bezpieczeństwa żywności - przekonywała Eva Hrncirova, rzeczniczka Komisji Europejskiej.

 

Jak podkreśliła, "wszystko, co trafia na nasze talerze, musi spełniać standardy jakości". - Jeśli mówimy o wołowinie i stekach, to stek kupiony w UE ma zasadniczo taką samą jakość, jak stek sprowadzany spoza Unii - powiedziała. Odnosząc się do przypadku estradiolu w wołowinie importowanej z Brazylii, rzeczniczka KE podkreśliła, że został on wykryty i odpowiednio skontrolowany.

 

WIDEO: Skażona wołowina wykryta w krajach UE. Jest stanowisko Brukseli

 

- Informacja trafiła również do naszego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w żywności i paszach (RASFF), co oznacza, że niezwłocznie powiadomiliśmy państwa członkowskie. (…) Zaostrzyliśmy kontrole i procedurę nadzoru - podkreślała. Kraje, w których faktycznie wykryto podejrzenie skażonego mięsa to Hiszpania, Włochy i Holandia.

Skażona wołowina w krajach UE. "Zasady nie są równe"

Andrzej Wyrwiński zaznaczył, że w tym ostatnim kraju media rozpisały się o około pięciu tonach, które mogły dotrzeć do konsumentów, zanim mięso zostało odpowiednio rozpoznane.

 

Jak jednak podkreślił, w gruncie rzeczy KE przypomina, że mamy do czynienia z małymi ilościami, bo chodzi o około 130 ton (wołowiny red.). - W Europie co roku produkujemy około sześciu milionów ton, do tego sprowadzamy ponad 300 tysięcy ton, z czego ok. 1/3 pochodzi z Brazylii - mówił.

 

- Jednak zdaniem rolników to kolejny dowód na to, że zasady nie są równe. Tak jak wielokrotnie rolnicy ostrzegali, w Ameryce Południowej stosuje się substancje, które w Europie są zakazane. Problem ten rozpoczął się jeszcze w latach 80., a wiele tych substancji nie jest zakazanych również w USA - powiedział korespondent Polsat News w Brukseli.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl
