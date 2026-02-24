Słowa, za które Waldemar Buda domaga się ukarania premiera, padły niedługo po wizycie Donalda Tuska w Hucie Stalowa Wola. Szef rządu przekazał, że 20 miliardów z unijnego programu SAFE trafi bezpośrednio do tego zakładu, a nie - jak twierdzą przeciwnicy - do zagranicznych podmiotów.

- Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Patrzcie mi na usta - 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? - powiedział potem premier na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tusk mówi o "zakutych łbach". Europoseł PiS domaga się jego ukarania

Słów Tuska bronił we wtorkowym wydaniu programu "Graffiti" wiceszef MON Paweł Zalewski. - Nie dziwię się, że premier powiedział o "zakutych łbach", gdy bezpieczeństwo Polski staje się zakładnikiem gry politycznej - stwierdził gość Polsat News.

ZOBACZ: Porównał słowa Nawrockiego i Kaczyńskiego. Kto nie mówi w "logice państwowej"?

We wtorek poseł do PE Waldemar Buda poinformował za pośrednictwem serwisu X, że "w związku z skandalicznymi słowami Donalda Tuska skierował wniosek o ego ukaranie do Komisji Etyki Poselskiej".

W związku z skandalicznymi słowami @donaldtusk informuje, że skierowałem wniosek o jego ukaranie do Komisji Etyki Poselskiej. pic.twitter.com/lLWd8lvt5l — Waldemar Buda (@waldemar_buda) February 24, 2026

Jak czytamy w piśmie sporządzonym przez polityka, składa on "zawiadomienie o naruszeniu zasad etyki poselskiej" przez premiera. Dalej Buda stwierdza, że użyte przez Tuska określenie ma charakter obraźliwy i "nie spełnia standardów powagi oraz szacunku, jakie powinny cechować wypowiedzi osoby pełniącej funkcję Prezesa Rady Ministrów oraz Posła na Sejm RP".

Burza po słowach Tuska. Premier odpowiada

"Mając na uwadze dobre imię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowanie godności innych osób, wnoszę o ocenę powyższej wypowiedzi pod kątem zgodności z zasadami etyki poselskiej" - podsumował europoseł PiS.

ZOBACZ: "Do każdego polityka, który nie jest zdrajcą". Emocje podczas wystąpienia Tuska

Tusk odpowiedział na krytykę jego wypowiedzi stwierdzając, że termin "zakute łby" dotyczył tych, którzy "chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty".

"Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej" - zaznaczył we wpisie w serwisie X szef rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni