Brak kworum na wtorkowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, zebranym w celu wyłonienia 5 kandydatów na stanowisko nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - poinformował rzecznik SN sędzia Igor Zgoliński. Dodał, że kolejne posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 11.30 w środę. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia, zwołane w celu wybrania 5 kandydatów na I prezesa SN, rozpoczęło się we wtorek o godz. 11.

Rzecznik prasowy SN sędzia Igor Zgoliński powiedział na konferencji prasowej w siedzibie sądu, że na posiedzenie stawiło się 48 sędziów; zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest na nim obecność co najmniej 84 sędziów.

Brak kworum na posiedzeniu sędziów SN. "Niejasność, co do statusu osób"

- Po sprawdzeniu w dniu dzisiejszym obecności ustaliliśmy, że nie ma kworum, które jest niezbędne do tego, żeby dalej procedować. W związku z powyższym wyznaczony został kolejny termin zgromadzenia na jutro, na godzinę 11.30 - powiedział rzecznik.

Jak dodał, część sędziów złożyła pisemne oświadczenie o nieobecności. Część absencji - mówił - została podyktowana przyczynami zdrowotnymi tudzież urlopowymi.

Według nieoficjalnych źródeł PAP, we wtorek, jeszcze przed godz. 11, do SN skierowane zostało oświadczenie części sędziów o nieuczestniczeniu w posiedzeniu ws. wyłonienia kandydatów na I prezesa SN. Swój brak udziału sędziowie argumentują "niejasnością, co do statusu osób biorących w nim udział".

Obecna Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska kończy swoją kadencję w maju tego roku. W połowie lutego zapowiadała, że nie zamierza ubiegać się o ponowne powołanie na to stanowisko.

Wybór I prezesa SN. Prezydent wybierze spośród pięciu kandydatów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, I prezesa SN powołuje prezydent na 6-letnią kadencję spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Do wyłonienia kandydatów dochodzi na zwołanym w tym celu posiedzeniu zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

Aby dokonać wyboru kandydatów na I prezesa SN, potrzebne jest osiągnięcie określonego kworum na posiedzeniu zgromadzenia. Jeśli nie pojawi się na nim wystarczająca liczba sędziów SN, kworum to zmniejsza się wraz z kolejnym posiedzeniem zwołanym w celu dokonania wyboru kandydatów.

Na pierwszym posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej 84 członków zgromadzenia, a więc wtorkowe posiedzenie nie uzyskało wymaganego kworum.

Zgodnie z ustawą, jeśli na pierwszym posiedzeniu nie dojdzie do wybrania kandydatów ze względu na brak kworum, na kolejnym posiedzeniu (w tym przypadku planowanym na środę) wymagana jest obecność co najmniej 75 członków. Jeśli również wtedy - ze względu na brak kworum - kandydaci nie zostaną wyłonieni, wybór może zostać dokonany przy obecności co najmniej 32 członków zgromadzenia.

Podział w Sądzie Najwyższym. Utworzyły się dwie grupy

Od czasu reform wprowadzonych przez rząd PiS w 2018 r. - zmiany sposobu wyboru sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wprowadzenia nowej ustawy o SN - w Sądzie Najwyższym istnieje nieformalny podział na "starych" sędziów powołanych do SN przed 2018 r. i "nowych" sędziów powołanych po 2017 r. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w posiedzeniu ws. wyłonienia kandydatów na I prezesa SN wystosowała we wtorek grupa "starych sędziów".

Spór ten przejawiał się m.in. w orzecznictwie, także samego SN. Jeszcze w styczniu 2020 r. zapadła uchwała trzech izb SN z udziałem sędziów mianowanych przed 2018 r., wedle której nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w składzie ustalonym w 2018 r.

Z kolei we wrześniu ub.r. w uchwale Izby Pracy, podjętej w składzie siedmiorga sędziów mianowanych przed 2018 r., skonkludowano, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN z sędziami powołanymi od 2018 r. jest nieistniejący i niebyły.

W odpowiedzi na wrześniową uchwałę Izby Pracy, w uchwale dwóch izb SN z grudnia 2025 r., w składzie sędziów głównie powołanych po 2017 r., orzeczono, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia SN za niebyłe ani pominąć jego skutków, także powołując się na prawo UE.

