Decyzja brytyjskiego rządu o objęciu rosyjską listę sankcyjną niemal 300 podmiotów tworzy największy tego rodzaju pakiet od pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Komentarza w tej sprawie udzieliła minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper. Brytyjska przedstawicielka dołączy dziś do grona osób, które udają się do Kijowa celem uczczenia czwartej rocznicy rosyjskiego ataku.

"Rosja kończy czwarty rok inwazji, która według Putina miała trwać trzy dni. Podczas gdy Kreml kontynuuje barbarzyńskie ataki na niewinnych cywilów, którzy przeżywają najbrutalniejszą zimę od dziesięciu lat, odwaga i determinacja narodu ukraińskiego nie słabną (...) Będziemy nadal wspierać naród ukraiński i bronić bezpieczeństwa Europy – bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem" - napisała minister.

Wielka Brytania rozszerza rosyjską listę sankcyjną. Dodano 297 podmiotów

Nałożenie sankcji na koleje podmioty jest, jak przekazał rząd, wyrazem nadziei na jeszcze silniejsze ograniczenie rosyjskiej zdolności omijania embarga na rosyjską ropę. Z tego powodu na liście znalazła się firma PJSC Transnieft, jeden z największych na świecie operatorów rurociągów, odpowiedzialny za ponad 80 proc. eksportu rosyjskiej ropy.

49 podmiotów i osób fizycznych zaangażowanych w utrzymywanie rosyjskiej machiny wojennej również objęto sankcjami. Wśród tych podmiotów ujęto międzynarodowych dostawców niezbędnych towarów, komponentów i technologii do rosyjskich dronów oraz innych rodzajów broni.

Energetyka jądrowa i sektor LNG z kolejnymi sankcjami. Ruch Wielkiej Brytanii w rocznicę inwazji

Zaangażowani w rozwój energetyki jądrowej również pojawili się na zaktualizowanej liście. To trzy cywilne przedsiębiorstwa energetyki jądrowej i dwie osoby fizyczne zaangażowane w próby pozyskania kontraktów na nowe rosyjskie instalacje jądrowe za granicą.

Sektor skroplonego gazu ziemnego (LNG) także został uwzględniony. Sankcjami objęto statki, przedsiębiorstwa handlowe oraz rosyjskie terminale Portowaja i Wysock, odpowiedzialne za eksport LNG. To samo dotyczy dziewięciu rosyjskich banków przetwarzających płatności transgraniczne. Działania tych instytucji mają kluczowe znaczenie dla prób utrzymania dostępu Rosji do rynków międzynarodowych i pomocy w finansowaniu działań wojennych.

