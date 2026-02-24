Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje na Pomorzu, w gminie Choczewo. Decyzję ws. lokalizacji drugiej takiej elektrowni rząd może podjąć w tym roku. O inwestycję starają się wielkopolski Konin i Bełchatów w woj. łódzkim.

We wtorek, w Poznaniu, pochodzący głównie ze wschodniej Wielkopolski politycy koalicji rządzącej, wyrazili swoje poparcie dla lokalizacji elektrowni jądrowej w Koninie.

Chcą elektrowni jądrowej w Koninie. "Pobudzi cały region"

- Jeżeli lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej będzie w Koninie, to zyska na tym cała Wielkopolska - stwierdził poseł KO Tomasz Nowak. Dodał, że dla wschodniej części regionu oznaczałoby to nowe inwestycje i miejsca pracy.

Przypomniał, że w tej części województwa w przeszłości, w intensywny sposób eksploatowano złoża węgla brunatnego, wykorzystywanego m.in. w konińskim zespole elektrowni.

- Teraz czas na nową technologię, ale pozostajemy jako zagłębie energetyczne. Byliśmy tym zagłębiem. Dostarczaliśmy, kosztem środowiska, całej Polsce energię elektryczną. Teraz czas na to, żeby pozostała część Polski powiedziała: tak - kontynuujemy produkcję energii elektrycznej we wschodniej Wielkopolsce - powiedział.

Wspomniał również o budowaniu poparcia dla inwestycji m.in. poprzez organizowanie konferencji czy stosowne uchwały wielkopolskich samorządów. - To jest nasz interes, wspólny, Wielkopolan - zaznaczył polityk.

Zarzucił jednocześnie wielkopolskim politykom PiS, że uznają oni, iż elektrownia jądrowa w Koninie nie powstanie. - Oni tę narrację powtarzają, a tymczasem piłka jest w grze. Trzeba grać, trzeba walczyć o tę elektrownię, a nie mówić, że to się nie uda. To jest takie występowanie przeciwko interesom Wielkopolski. To jest swoisty sabotaż polityczny - ocenił.

W późniejszej rozmowie z reporterką Polsat News dodał, że "w tej chwili trwają działania promocyjne w gminach". - Chcemy, żeby każda gmina podjęła stanowisko popierające budowę elektrowni jądrowej we wschodniej Wielkopolsce - powiedział Nowak.

- Jest to bardzo ważna inwestycja dla PKB Wielkopolski, dla ludzi z Wielkopolski, dla nas wszystkich, bo ona pobudzi gospodarczo cały region - dodał.

Zapowiedział również, że w maju planowana jest wizytacja dziennikarzy, nie tylko polskich, ale również z państw, które będą inwestowały w energetykę jądrową i chcą stanąć do konkursu. - Chcemy pokazać tę lokalizację, chcemy żeby mówiło się o tym nie tylko w Polsce, ale też na świecie - dodał.

"Ludzie chcą tej elektrowni"

Poseł Nowej Lewicy Tadeusz Tomaszewski zaznaczył, że elektrownia jądrowa w Koninie jest szansą na zahamowanie migracji młodych mieszkańców z subregionu. - Ludzie chcą tej elektrowni. Politycy są po to, żeby realizować również oczekiwania wyborców - podkreślił.

Posłanka Polski 2050 Ewa Schädler oceniła, że taka inwestycja spowoduje powstanie w subregionie swoistego zagłębia edukacyjnego związanego z energetyką. Wyraziła też przekonanie, że lokalizacja drugiej elektrowni jądrowej zostanie wybrana na podstawie względów merytorycznych.

- Ta inwestycja będzie stanowiła początek innowacyjności dla wschodniej Wielkopolski. Musimy zrobić wszystko, żeby ta lokalizacja, która jest uzasadniona merytorycznie wygrała - powiedziała przed kamerami Polsat News.

- To jest ogromna szansa na rozwój, na nowy początek, żeby wschodnia Wielkopolska mogła się rozwijać, tak jak cała Wielkopolska - dodała.

Podkreśliła, że będzie lobbowała za tą lokalizacją wśród posłów PiS-u, którzy są jej przeciwni. – Dosyć już tych sporów, zacznijmy myśleć dla dobra ludzi. Na koniec dnia nie jest ważne, czy ktoś głosuje na prawicę, czy na lewicę. Liczy się to, żeby każdy obywatel mógł dobrze żyć - podkreśliła.

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk (należąca do Polski 2050) zaznaczyła, że za lokalizacją elektrowni jądrowej w Koninie przemawia m.in. dostęp do zasobów wodnych niezbędnych do chłodzenia reaktorów, a także gotowa infrastruktura energetyczna.

- My wskazujemy na kluczowe czynniki lokalizacyjne, które mają potencjał na wschodzie naszego regionu. Widzimy tu wielki potencjał - powiedziała.

Przypomniała, że nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w tym roku kończą swoją pracę ostatnie bloki węglowe, co może spowodować spore wyzwanie gospodarcze dla subregionu konińskiego - podkreśliła.

- Stąd ta potrzeba płynnej transformacji energetycznej. Przejście z węgla brunatnego w atom będzie kluczowe dla tego regionu - dodała.

Wśród korzyści płynących z budowy elektrowni jądrowej w Koninie wymieniła nowe miejsca pracy, stworzenie całego zaplecza edukacyjnego oraz przyciągnięcie kolejnych inwestycji.

Wielkopolskie PSL za budową elektrowni w Koninie

Za budową elektrowni w Koninie jest również wielkopolskie PSL. "Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraża swoje pełne poparcie dla lokalizacji drugiej polskiej elektrowni jądrowej w Koninie, wskazując tę lokalizację jako optymalną, ze względu na obiektywne uwarunkowania geologiczne, hydrologiczne, sejsmologiczne, istniejąca infrastrukturę energetyczną i logistyczną, transformację regionu polegającą na odejściu od węgla oraz bardzo wysokie poparcie lokalnej społeczności" - czytamy.

"Konin i jego okolice od dekad opierały się na energetyce węglowej, a lokalizacja tam elektrowni jądrowej byłaby ważnym, o ile nie najważniejszym, elementem transformacji energetycznej regionu w kierunku niskoemisyjnym" - wskazano.

Podkreślono również, że "region koniński ma już dobrze rozwiniętą infrastrukturę energetyczną i logistyczną, linie przesyłowe, urządzenia do wyprowadzenia mocy oraz dostęp do wody, co jest ważne dla funkcjonowania elektrowni".

"Elektrownia jądrowa w Koninie będzie stabilnym źródłem energii, które nie zależy od warunków pogodowych i może działać w sposób ciągły, dostarczając znaczną ilość energii elektrycznej" - czytamy.

"Taka inwestycja mogłaby stworzyć stabilne miejsca pracy, zarówno podczas budowy, jak i podczas późniejszego utrzymania i eksploatacji obiektu. Powstanie nowej elektrowni może przyciągnąć też inwestorów, usługodawców i nowe firmy, podnosząc aktywność gospodarczą i przyczyniając się do rozwoju usług towarzyskich" - podsumowano.

