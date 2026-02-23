Wyniki losowania Lotto na 23 lutego. Sprawdź czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 21 lutego 2026 roku, to:



39, 14, 21, 49, 12, 2



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 21 lutego 2026 roku, to:



26, 44, 42, 19, 48, 39



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 5 lutego 2026 roku w Krakowie.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 24 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 lutego 2026 roku, to:



41, 36, 12, 10, 2

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 24 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 lutego 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 42, 38, 80, 45, 54, 24, 29, 51, 33, 72, 14, 13, 58, 73, 69, 66, 2, 40, 31, 77 (Plus: 77)



Losowanie o 22:00: 19, 74, 24, 9, 46, 79, 32, 71, 30, 55, 69, 56, 35, 73, 28, 2, 17, 29, 33, 22 (Plus: 22)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 lutego 2026 roku, to:



Liczby główne: 11, 17, 23, 36, 40



Euronumery: 5, 6



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 260 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 24 lutego 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 lutego 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 16, 24, 5, 21, 3, 23, 18, 20, 14, 9, 1, 6

Losowanie o 22:00: 6, 3, 5, 11, 14, 1, 10, 15, 21, 17, 12, 23



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 lutego 2026 roku, to:



16, 32, 7, 35, 14 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 24 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 lutego 2026 roku, to:



21, 10, 20, 19, 14 oraz 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.



Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 24 lutego 2026 roku o godzinie 22:00.

