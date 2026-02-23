Wizyta marszałka Sejmu w Kijowie rozpoczęła się podpisaniem deklaracji, zgodnie z którą dążenia Ukrainy w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej mogą liczyć na wsparcie polskiego Sejmu.

- Mieliśmy ze sobą trudną historię, ale z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A w oparciu o te wnioski trzeba budować przyszłość. Pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej. Wejdziecie do Unii Europejskiej - podkreślił marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty z wizytą w Kijowie. Podpisał deklarację

Do podpisania deklaracji doszło podczas pierwszego spotkania przewidzianego w planie marszałka Sejmu podczas dwudniowej wizyty w Kijowie. Obok Czarzastego podpis pod dokumentem złożył przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

- Dzisiaj omówiliśmy szereg kwestii, a przede wszystkim podziękowałem, złożyłem na ręce pana marszałka podziękowania narodowi polskiemu za wsparcie wojskowe, finansowe, humanitarne udzielane przez Polskę Ukrainie - powiedział Stefanczuk.

ZOBACZ: Czarzasty z wizytą w Kijowie. "Budowanie dobrych kontaktów nawet na złej historii"

W odpowiedzi marszałek Sejmu podziękował przewodniczącemu za możliwość wystąpienia we wtorek na posiedzeniu Rady Najwyższej. Termin posiedzenia przypada na czwartą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę.

W planie wizyty Czarzastego przewidziane jest również spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz premier Julią Swyrydenko.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni