Paulina Hennig-Kloska w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z minister klimatu i środowiska oraz posłanką klubu parlamentarnego Centrum - Pauliną Hennig-Kloską. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.

Kobieta w okularach siedzi w studiu telewizyjnym na tle nocnego miasta.
Polsat News
Paulina Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia także z rzecznikiem prasowym Konfederacji Wojciechem Machulskim

 

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Dramat i paździerz straszliwy". Były wiceszef MON o problemach armii
Agata Sucharska / wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
CENTRUMGOŚĆ WYDARZEŃKONFEDERACJAMAREK TEJCHMANMINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKAPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKAPROGRAMY POLSAT NEWSTRANSMISJA ONLINEWOJCIECH MACHULSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 