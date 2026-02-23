Paulina Hennig-Kloska w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z minister klimatu i środowiska oraz posłanką klubu parlamentarnego Centrum - Pauliną Hennig-Kloską. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.
Paulina Hennig-Kloska w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu Marek Tejchman porozmawia także z rzecznikiem prasowym Konfederacji Wojciechem Machulskim.
