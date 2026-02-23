"Zorganizowana grupa przestępcza, w której strukturach działali pseudokibice, została rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP. W wyniku szeroko zakrojonej operacji zatrzymano 23 osoby odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu co najmniej tony narkotyków" - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Według ustaleń śledczych, grupa miała działać od listopada 2024 roku na terenie Warszawy i okolic. Wśród zatrzymanych są osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów sportowych, a także członek grupy pełniący rolę tzw. chemika, czyli osoby wyspecjalizowanej w przekształcaniu kokainy w crack - jedną z najbardziej destrukcyjnych form tej substancji.

23 osoby zatrzymane. Wśród członków gangu pseudokibice

Służby poinformowały, że zatrzymano również sześć osób, które ukrywały się przed organami ścigania i były poszukiwane w związku z innymi sprawami. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wobec 16 osób sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

"Dystrybucja polegała na bezpośrednim przekazywaniu środków odurzających w bramach, wykorzystując przez dilerów specyficzną architekturę starych kamienic" - wskazało CBŚP.

