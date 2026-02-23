Zarówno kobieca, jak i męska amerykańska drużyna hokejowa święciła triumfy podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. Damska reprezentacja zdobyła złoto, pokonując w czwartkowym finale zespół z Kanady. Trzy dni później na pierwszym miejscu podium dumnie stanęli również mężczyźni.

Po sukcesie męskiej drużyny, Donald Trump ogłosił, że zaprasza jej członków na swoje orędzie o stanie państwa. - Muszę wam powiedzieć, że będziemy musieli zabrać też drużynę kobiet, wiecie o tym - powiedział, dodając, że jeśli tego nie zrobi, grozi mu odwołanie z funkcji.

Złote medalistki z USA odrzucają zaproszenie Trumpa. "Zaplanowane zobowiązania"

W poniedziałek kobieca reprezentacja USA w hokeju odniosła się do zaproszenia wystosowanego przez amerykańskiego prezydenta. - Jesteśmy szczerze wdzięczni za zaproszenie złożone naszej złoto-medalowej drużynie hokejowej USA kobiet i głęboko doceniamy uznanie ich niezwykłego osiągnięcia - poinformował rzecznik kadry.

Jak dodał, zawodniczki były zaszczycone i są wdzięczne za zaproszenie, jednak z niego nie skorzystają. - Ze względu na termin oraz zaplanowane wcześniej zobowiązania akademickie i zawodowe po igrzyskach, sportowczynie nie będą mogły uczestniczyć (w orędziu - red.) - przekazał.

Na ten moment nie wiadomo, czy męska reprezentacja w hokeju zdecyduje się pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie Donalda Trumpa.

Podczas igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 sportowcy z USA zdobyli 33 medale - 12 złotych, 12 srebrnych i 3 brązowe. Amerykanie triumfowali w dyscyplinach: narciarstwo dowolne, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie i bobsleje.

