Synoptycy patrzą już na lato 2026. Zapowiada się spore wyzwanie

Z prognoz publikowanych przez rząd Kanady wynika, że z ponad 99-proc. prawdopodobieństwem rok 2026 będzie cieplejszy niż jakikolwiek inny przed 2023 r. Jednocześnie przewiduje się, że lata 2026-2030 mogą stać się najgorętszym pięcioletnim okresem w historii pomiarów,.

Globalne prognozy klimatu nie pozostawiają złudzeń

Według ekspertów w 2026 r. globalna średnia temperatura może przekroczyć poziom sprzed epoki przemysłowej (1850-1900) o około półtora stopnia Celsjusza.

ZOBACZ: Polityczny wyścig we Francji nabiera tempa. Macron w erze "kulawej kaczki"

iStock Ekstremalne upały zagrażają zdrowiu, zwłaszcza seniorom i dzieciom

Również brytyjska służba meteorologiczna Met Office w raporcie na bieżący rok wskazuje, że znajdzie się on w czwórce najgorętszych od początku pomiarów. Próg z okresu przedindustrialnego ma być przekroczony o ponad 1,4 stopnia.

Europa na mapach ECMWF

W te ostrzeżenia wpisują się projekcje ECMWF, czyli Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Z map tej instytucji wynika, że na południu Europy, np. w Grecji i na Półwyspie Iberyjskim, istnieje nawet 70-100 proc. prawdopodobieństwa, że lato 2026 będzie w tercylu (jednej trzeciej) najcieplejszych sezonów.

iStock/ECMWF Prognoza ECMWF wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo upalnego lata w Europie

Lato 2026. Co na to IMGW?

Mniej alarmująco wygląda obecna zapowiedź Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej chociażby na czerwiec. Zarówno wskazania termometrów, jak i suma opadów mają mieścić się w normie z lat 1991-2020. Należy jednak pamiętać, że ta norma obejmuje już cieplejszy okres na Ziemi.

IMGW Prognoza pogody na czerwiec 2026 wskazuje na temperatury i opady w normie

Skutki zmian klimatu już są odczuwalne. W 2024 r., kiedy po raz pierwszy w ujęciu rocznym temperatury na Ziemi przekroczyły barierę 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, także lato w kraju było najgorętszym, jakie dotąd odnotowano. Przeciętnie o 1,6 stopnia przekroczono wówczas wieloletnią średnią.

Wtedy też Instytut informował o rosnącej z dekady na dekadę liczbie dni upalnych, a więc o temperaturze co najmniej 30 kresek powyżej zera w cieniu. W lipcu i sierpniu 2024 r. było ich po 14, a niepokój meteorologów budziła fala upałów utrzymująca się na początku września.

Fale upałów coraz większym zagrożeniem

Można zatem spodziewać się kontynuacji trendu i być może nawet kilkudziesięciu upalnych dni w wakacje. Warto jednak dodać, że scenariusz jest możliwy, choć zależny od wielu czynników atmosferycznych.

ZOBACZ: Polska w okowach mrozu. Zamknięto blisko 300 szkół, trzy osoby nie żyją

Nie jest to dobra wiadomość, bo ekstremalne ciepło stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla seniorów i dzieci. Wzrasta ryzyko wystąpienia udarów cieplnych. Ich typowe objawy to m.in.:

bóle i zawroty głowy

gorączka

drgawki

przyspieszone bicie serca i oddech

nudności i wyczerpanie

Polsat News Prognozy wskazują na kolejne rekordowe upały w Polsce i Europie

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - piątek, 20 lutego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl