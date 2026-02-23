Synoptycy patrzą już na lato 2026. Zapowiada się spore wyzwanie

Na horyzoncie jawi się jedno z najcieplejszych lat w historii. Średnie temperatury mogą przekroczyć poziom sprzed epoki przemysłowej nawet o ponad półtora stopnia. Chodzi o średnią globalną. Alarmujące prognozy ekspertów z obu stron Oceanu Atlantyckiego wyraźnie sugerują, że chłodne otwarcie 2026 r. nie będzie wstępem do odwrotu od pogodowego trendu.

Mapa z prognozą globalnej temperatury, zdominowana przez czerwone odcienie, wskazujące na wysokie temperatury.
iStock
Kanadyjskie prognozy wskazują na rekordowo ciepły rok 2026
  • Z prognoz wynika, że rok 2026 będzie najcieplejszy w historii, a lata 2026-2030 mogą stanowić najgorętszy pięcioletni okres w historii pomiarów
  • Globalna średnia temperatura w 2026 roku może przekroczyć poziom sprzed epoki przemysłowej o 1,35 do 1,53 stopnia Celsjusza
  • Fale upałów stanowią coraz większe zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla seniorów i dzieci

Z prognoz publikowanych przez rząd Kanady wynika, że z ponad 99-proc. prawdopodobieństwem rok 2026 będzie cieplejszy niż jakikolwiek inny przed 2023 r. Jednocześnie przewiduje się, że lata 2026-2030 mogą stać się najgorętszym pięcioletnim okresem w historii pomiarów,. 

Globalne prognozy klimatu nie pozostawiają złudzeń 

Według ekspertów w 2026 r. globalna średnia temperatura może przekroczyć poziom sprzed epoki przemysłowej (1850-1900) o około półtora stopnia Celsjusza. 

 

Ekstremalne upały zagrażają zdrowiu, zwłaszcza seniorom i dzieciomiStock
Ekstremalne upały zagrażają zdrowiu, zwłaszcza seniorom i dzieciom 

Również brytyjska służba meteorologiczna Met Office w raporcie na bieżący rok wskazuje, że znajdzie się on w czwórce najgorętszych od początku pomiarów. Próg z okresu przedindustrialnego ma być przekroczony o ponad 1,4 stopnia. 

Europa na mapach ECMWF 

W te ostrzeżenia wpisują się projekcje ECMWF, czyli Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Z map tej instytucji wynika, że na południu Europy, np. w Grecji i na Półwyspie Iberyjskim, istnieje nawet 70-100 proc. prawdopodobieństwa, że lato 2026 będzie w tercylu (jednej trzeciej) najcieplejszych sezonów. 

 

Prognoza ECMWF wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo upalnego lata w EuropieiStock/ECMWF
Prognoza ECMWF wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo upalnego lata w Europie

Lato 2026. Co na to IMGW? 

Mniej alarmująco wygląda obecna zapowiedź Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej chociażby na czerwiec. Zarówno wskazania termometrów, jak i suma opadów mają mieścić się w normie z lat 1991-2020. Należy jednak pamiętać, że ta norma obejmuje już cieplejszy okres na Ziemi.

 

Prognoza pogody na czerwiec 2026 wskazuje na temperatury i opady w normieIMGW
Prognoza pogody na czerwiec 2026 wskazuje na temperatury i opady w normie

Skutki zmian klimatu już są odczuwalne. W 2024 r., kiedy po raz pierwszy w ujęciu rocznym temperatury na Ziemi przekroczyły barierę 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, także lato w kraju było najgorętszym, jakie dotąd odnotowano. Przeciętnie o 1,6 stopnia przekroczono wówczas wieloletnią średnią. 

 

Wtedy też Instytut informował o rosnącej z dekady na dekadę liczbie dni upalnych, a więc o temperaturze co najmniej 30 kresek powyżej zera w cieniu. W lipcu i sierpniu 2024 r. było ich po 14, a niepokój meteorologów budziła fala upałów utrzymująca się na początku września. 

Fale upałów coraz większym zagrożeniem 

Można zatem spodziewać się kontynuacji trendu i być może nawet kilkudziesięciu upalnych dni w wakacje. Warto jednak dodać, że scenariusz jest możliwy, choć zależny od wielu czynników atmosferycznych.

 

Nie jest to dobra wiadomość, bo ekstremalne ciepło stanowi zagrożenie, zwłaszcza dla seniorów i dzieci. Wzrasta ryzyko wystąpienia udarów cieplnych. Ich typowe objawy to m.in.: 

  • bóle i zawroty głowy 
  • gorączka 
  • drgawki 
  • przyspieszone bicie serca i oddech 
  • nudności i wyczerpanie 
Prognozy wskazują na kolejne rekordowe upały w Polsce i EuropiePolsat News
Prognozy wskazują na kolejne rekordowe upały w Polsce i Europie

 

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE EKSTREMALNE CIEPŁO EUROPA FALE UPAŁÓW GLOBALNE OCIEPLENIE POGODA PROGNOZY POGODY ZMIANY KLIMATU

