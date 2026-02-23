Czarzasty z wizytą Kijowie. "Budowanie dobrych kontaktów nawet na złej historii"

W ocenie Włodzimierza Czarzastego prezydent Rosji Władimir Putin nie chce zakończyć wojny, lecz doprowadzić ją do zwycięstwa Moskwy. - To nie jest dobry człowiek, w zawiązku z czym zaraz będzie część wschodnia, za chwilę centralna i cała Ukraina. To wynika moim zdaniem z myślenia wielkomocarstwego Putina - stwierdził w rozmowie z Polsat News.

W składzie delegacji jest także m.in. wicemarszałkini Sejmu, szefowa zgromadzenia parlamentarnego Polska–Ukraina Monika Wielichowska.

Czarzasty w Kijowie. Spotka się z Zełenskim

Wizyta marszałka Sejmu ma wymiar symboliczny (ma podkreślić solidarność z Ukrainą w czwartą rocznicę wojny), ale również gospodarczy. Polityk zapowiedział, że chce zaznaczyć istotną rolę Polski w powojennej odbudowie zniszczonego kraju.



Włodzimierz Czarzasty spotka się w Ukrainie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Ukrainy Julią Swyrydenko oraz szefem ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem.

Polityk zapowiedział, że w rozmowie z przedstawicieli ukraińskich władz poruszy również temat Wołynia. - O tym też chcę mówić, bo nie ma nic lepszego niż budowanie dobrych kontaktów nawet na złej historii. Historia powinna być podstawą do budowy przyszłości - powiedział.

Zdaniem Czarzastego w sprawie Ukrainy prezydent Karol Nawrocki, marszałek Sejmu, premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski powinni mówić jednym głosem. - Powinniśmy dobrze żyć z Ukraińcami, bo to nasi sąsiedzi - zaznaczył.

Odnosząc się do przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej zauważył, że "możemy uczyć dostosowania prawodawstwa ukraińskiego do prawodawstwa UE". - Przecież Polska przez to wszystko przeszła bardzo dobrze - powiedział.

- W związku z tym im lepiej Ukraińcom razem z nimi i za ich zgodą przygotujemy, tym szybszy będzie akces - powiedział Czarzasty.

Wojna w Ukrainie. Cztery lata po napaści Rosji

Wojna rosyjsko-ukraińska rozpoczęła się w 2014 roku od walk w Donbasie. 24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę na pełną skalę. Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się jednocześnie z trzech kierunków - od wschodu, gdzie znajduje się wspólna granica, południa, czyli od strony Krymu, zajętego w 2014 roku bez walki, oraz północy - z terytorium Białorusi.

Rządzący na Kremlu Władimir Putin nad ranem 24 lutego ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej". Już kilka godzin wcześniej ówczesny sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział publicznie, że spodziewa się ataku Rosji na Ukrainę jeszcze tej nocy.

