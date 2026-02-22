Wykolejenie lokomotywy pod Opolem. Utrudnienia dla podróżnych
Na trasie Opole-Suchy Bór doszło do wykolejenia lokomotywy elektrycznej. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują strażacy i policja. Utrudnienia w ruchu dotyczą pociągów jadących trasą Tarnowskie Góry-Opole Główne.
Na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem wykoleiła się lokomotywa elektryczna. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja - poinformował dyżurny KW PSP w Opolu.
Wykolejenie lokomotywy elektronicznej koło Opola
Według ustaleń lokalnego serwisu informacyjnego prostozopolskiego.pl zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 17:22. Lokomotywa miała wykoleić się podczas przejazdu technicznego i nie ciągnęła wagonów pasażerskich. W pojeździe znajdował się wyłącznie maszynista.
Jak poinformował przedstawiciel PLK S.A., na trasie Tarnowskie Góry-Opole Główne spodziewane są utrudnienia w ruchu pociągów.
Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi Intercity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.
