Na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem wykoleiła się lokomotywa elektryczna. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja - poinformował dyżurny KW PSP w Opolu.

Wykolejenie lokomotywy elektronicznej koło Opola

Według ustaleń lokalnego serwisu informacyjnego prostozopolskiego.pl zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 17:22. Lokomotywa miała wykoleić się podczas przejazdu technicznego i nie ciągnęła wagonów pasażerskich. W pojeździe znajdował się wyłącznie maszynista.

Jak poinformował przedstawiciel PLK S.A., na trasie Tarnowskie Góry-Opole Główne spodziewane są utrudnienia w ruchu pociągów.

Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi Intercity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.

