Na trasie Opole-Suchy Bór doszło do wykolejenia lokomotywy elektrycznej. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują strażacy i policja. Utrudnienia w ruchu dotyczą pociągów jadących trasą Tarnowskie Góry-Opole Główne.

Zbliżenie na tory kolejowe z widocznymi szynami, podkładami i elementami mocowań.
Zdj. ilustracyjne/Pexels/Tuur Tisseghem
Wykolejenie lokomotywy koło Opola. Utrudnienia w ruchu kolejowym

Na trasie kolejowej pomiędzy Opolem a Suchym Borem wykoleiła się lokomotywa elektryczna. Nikt nie został ranny. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz policja - poinformował dyżurny KW PSP w Opolu.

Wykolejenie lokomotywy elektronicznej koło Opola

Według ustaleń lokalnego serwisu informacyjnego prostozopolskiego.pl zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godz. 17:22. Lokomotywa miała wykoleić się podczas przejazdu technicznego i nie ciągnęła wagonów pasażerskich. W pojeździe znajdował się wyłącznie maszynista.

 

Jak poinformował przedstawiciel PLK S.A., na trasie Tarnowskie Góry-Opole Główne spodziewane są utrudnienia w ruchu pociągów.

 

Dla pasażerów jadących pociągami Polregio przygotowano komunikację zastępczą. Pociągi Intercity prawdopodobnie będą kierowane okrężnymi trasami.

 

