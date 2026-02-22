Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei polecił sekretarzowi Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, byłemu dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alemu Laridżaniemu, aby zapewnił gotowość kraju do wojny ze Stanami Zjednoczonymi i ciągłość władzy w państwie w przypadku śmierci przywódcy - donosi "The New York Times", powołując się na swoje źródła.

Iran: Awans szefa służb, prezydent odsunięty. Chamenei wydał polecenie

Dziennik podaje, że zakres obowiązków Laridżaniego w ostatnich miesiącach systematycznie się powiększał. W obliczu ogólnokrajowych protestów i groźby ataku ze strony USA Chamenei powierzył 67-letniemu byłemu wojskowemu zarządzanie "kluczowymi procesami państwa". "NYT" zauważa, że praktyce przejął on władzę w Iranie, odsuwając na boczny tor prezydenta Masuda Pezeszkiana.

Laridżani odpowiadał za użyciem siły podczas tłumienia fali protestów, jaka przetoczyła się przez Iran w pierwszej połowie stycznia, a obecnie koordynuje relacje z Rosją, a w regionie - z Katarem i Omanem, a także nadzoruje negocjacje nuklearne z Waszyngtonem i opracowuje plany rządzenia krajem w razie wojny ze Stanami Zjednoczonymi.

W wywiadzie dla katarskiej stacji Al-Dżazira Laridżani zapewnił, że Iran jest obecnie silniejszy niż wcześniej i gotowy do ewentualnego konfliktu z USA. - Przygotowywaliśmy się przez ostatnie siedem, osiem miesięcy. Znaleźliśmy nasze najsłabsze punkty i je wyeliminowaliśmy. Nie szukamy wojny i jej nie rozpoczniemy. Ale jeśli nas do niej zmuszą, odpowiemy - powiedział.

Wojna na Bliskim Wschodzie wisi w powietrzu. Tak chcą utrzymać władzę reżimu

Według źródeł gazety Chamenei wydał polecenie Laridżaniemu i wąskiemu gronu jego współpracowników, aby zadbali o przetrwanie reżimu nie tylko w przypadku ataków ze strony Amerykanów i Izraelczyków, ale także w razie prób zamachów na najwyższe kierownictwo, w tym na najwyższego przywódcę.

Jak czytamy, ajatollah wyznaczył cztery szczeble sukcesji dla każdego z kluczowych stanowisk w dowództwie wojskowym i rządzie - czterech potencjalnych następców na każde z nich. Zobowiązał też innych przywódców do wyznaczenia maksymalnie czterech kandydatów na ich miejsce i przekazał część swoich obowiązków wąskiemu gronu zaufanych osób - na wypadek gdyby kontakt z nim został utracony lub gdyby zmarł.

W czerwcu 2025 roku, ukrywając się podczas 12-dniowej wojny z Izraelem, Chamenei wskazał trzech kandydatów, którzy mogliby zastąpić go na stanowisku najwyższego przywódcy. Choć ich nazwiska nie zostały ujawnione, uważa się, że nie ma wśród nich Laridżaniego - zgodnie z irańskimi zasadami stanowisko to może przypaść wyłącznie wysokiemu rangą duchownemu szyickiemu.

"NYT" podaje, że do najbliższego kręgu Chameneiego należą: doradca wojskowy generał Jahja Rahim Safawi, przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, który został mianowany faktycznym zastępcą najwyższego przywódcy ds. dowodzenia siłami zbrojnymi podczas wojny, oraz szef sztabu Ali Asghar Hejazi. Według źródeł wśród kandydatów na stanowiska w tymczasowym rządzie kraju znajdują się z kolei Laridżani, Ghalibaf i były prezydent Hasan Rouhani.

"Spodziewa się, że zostanie męczennikiem". Iran szykuje się na atak USA

Vali Nasr, ekspert ds. Iranu z wydziału Studiów Międzynarodowych amerykańskiego uniwersytetu Johna Hopkinsa ocenił w rozmowie z "NYT", że Chamenei spodziewa się, że zostanie męczennikiem. - Dzieli władzę i przygotowuje państwo na kolejną wielką zmianę, zarówno sukcesję, jak i wojnę, świadomy, że sukcesja może nastąpić w wyniku wojny - skomentował.

Zdaniem rozmówców gazety Teheran działa w oparciu o założenie, że amerykańskie ataki wojskowe są nieuniknione mimo kontynuacji rozmów z USA. Iran postawił wszystkie swoje siły zbrojne w stan najwyższej gotowości bojowej i przygotowuje się do zaciekłego oporu. Rozmieszcza wyrzutnie rakiet balistycznych wzdłuż granicy z Irakiem, tak, by móc zaatakować Izrael oraz wzdłuż południowych wybrzeży Zatoki Perskiej, co oznacza, że w jego zasięgu znajdą się amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

Według portalu Axios jedną z opcji działań USA przeciwko Iranowi, omawianych w administracji Donalda Trumpa, jest próba zamachu na Chameneiego i jego syna Modżtabę, który uważany jest za jego potencjalnego następcę.

