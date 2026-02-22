Premier Robert Fico zagroził w piątek, że jeśli do poniedziałku rurociągiem "Przyjaźń" na Słowację nie zostaną wznowione dostawy ropy, to wstrzyma dostawy energii na Ukrainę i będzie blokował jej akcesję do UE. Podobne ultimatum wystosował Peter Szijjarto, szef węgierskiej dyplomacji.

"Ukraina odrzuca i potępia ultimatum i szantaż rządów Węgier i Słowacji w sprawie dostaw energii między naszymi krajami" - odpowiedziało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zewnętrznych, zapowiadając, że możliwe jest uruchomienie tzw. Mechanizmu Wczesnego Ostrzegania przewidzianego w umowie związkowej Ukrainy i UE.

Dzięki Mechanizmowi Wczesnego Ostrzegania Ukraina, podobnie jak parlamenty państw członkowskich, może zgłaszać wnioski o tzw. żółtą lub pomarańczową kartkę, kiedy podejrzewa się naruszenie zasad pomocniczości, jednej z podstaw funkcjonowania UE wprowadzonej w Traktacie z Maastricht. Uruchamiane są wówczas procedury kontrolne.

Kijów odpowiada na ultimatum Słowacji i Węgier

W ocenie Kijowa ultimatum Słowacji i Węgier w kontekście rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną "zagraża bezpieczeństwu energetycznemu w całym regionie".

"Takie działania, w kontekście masowych i ukierunkowanych ataków rosyjskich na infrastrukturę energetyczną Ukrainy oraz prób Moskwy mających na celu pozbawienie Ukraińców dostępu do prądu, ogrzewania i gazu w czasie ekstremalnie niskich temperatur, są prowokacyjne, nieodpowiedzialne i zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu całego regionu" - podał Kijów, twierdząc, że Budapeszt i Bratysława nie tylko działają na korzyść Rosjan, ale także szkodzą własnym spółkom energetycznym.

"Wzywamy rządy Węgier i Słowacji do konstruktywnej współpracy i odpowiedzialnego postępowania. Ultimatum należy stawiać Kremlowi, a już na pewno nie Kijowowi" - podało ukraiński resort.

Żądania Węgier i Słowacji "Prowokacyjne i nieodpowiedzialne". Ukraina wzywa do współpracy

Według oświadczenia Roberta Fico z piątku Ukraina zakończyła prace naprawcze w przepompowni w Brodach pod Lwowem i nie zachodzą techniczne przeszkody, by transportować ropę na Słowację. Mimo to od końca stycznia dostawy nie zostały wznowione. W ocenie ministra spraw zagranicznych Węgier Ukraina blokuje tranzyt, naruszając umowę stowarzyszeniową między Unią Europejską a Ukrainą.

Kijów twierdzi, że prace nad przywróceniem infrastrukturze sprawności nadal są prowadzone, a także, że na bieżąco informuje Komisję Europejską oraz Słowację i Węgry o postępach. "Prace naprawcze w zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji trwają pomimo codziennych zagrożeń nowymi atakami rakietowymi" - przekazał Kijów.

